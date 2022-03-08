"Мир не верит в будущее России": новое обращение Зеленского (видео)

Президент Украины рассказал, как весь мир помогает нашей стране бороться против оккупантов и дал мрачный прогноз для России

Зеленский дал печальный прогноз для РФ после войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не верит в будущее России после вторжения в нашу страну. Вместо этого в мире говорят о нас, помогают нам, готовятся поддержать Украины восстановление после войны.

Об этом президент Украины сказал в видеообращении.

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О чем сказал Зеленский – главные тезисы:

Зеленский благодарен США за санкции против РФ, в частности, за запрет импорта газа и нефти из страны-оккупанта. "США сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов. Заставить платить за агрессию. Ответить за зло, которое они совершили. За все зло", – сказал он.

Каждый цент, уплаченный России, она превращает в шары и снаряды, летящие в другие суверенные государства.

Или Россия будет уважать международное право и не будет вести войны. Или у нее нет денег, чтобы войны начинать.

Мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают, говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление.

Будет новый план Маршалла для Украины. Запад сформирует этот пакет поддержки, сегодня об этом сказал британский премьер.

Важно, чтобы в руководстве России осознали: США, Великобританию, ЕС, Канаду, Австралию, Японию и другие свободные страны мир будет только подражать. А значит, его не обмануть и санкции не обойти.

Президент поблагодарил россиян, которые выступают против руководства своей страны и войны РФ против Украины.

Зеленский ответил на новость о том, якобы ООН якобы не считает российское вторжение войной. Украинские власти уже выяснили детали, быстро получив заверения – в структурах ООН не будет лжи, слово "война" будет звучать на этой площадке.

Оккупанты пытают украинцев, блокируя гуманитарную помощь от Украины. Они хотят, чтобы люди взяли продукты и лекарства именно из их рук. "Грузы все равно будут уезжать. Сколько бы их ни останавливали пули. Гуманитарные коридоры будут все равно работать. И только время отделяет вас от свободы. Недолгое время", – сказал Зеленский.

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