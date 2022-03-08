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Под Киевом оккупанты взяли в заложники иностранных журналистов

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8 марта, 21:27
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Их судьба пока неизвестна
Оккупанты совсем озверели. Коллаж "Сегодня"
Оккупанты совсем озверели. Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Для российских оккупантов, вторгшихся в Украину в ночь на 24 февраля, нет никаких границ и не действуют международные законы. Стало известно, что под Киевом террористы взяли в заложники журналистов из Великобритании.

Об этом в своем видеообращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает "Украина 24".

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Что известно

"Оккупанты держат в заложниках журналистов: сейчас известно о гражданах Великобритании в поселке Стоянка-2. Обстреляли группу и ранили еще одного журналиста – гражданина Великобритании", – сообщил Резников.

Как писал накануне глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, речь о двух иностранных журналистах с телеканала AlAraby TV.

Также, по его словам, журналист, гражданин Швейцарии был обстрелян и ограблен оккупантами в Николаевской области.

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Обстановка

  • Украина не собирается сдаваться и призывает Лондон усиливать санкции против России и, наконец, признать ее государством-террористом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к британскому парламенту.
  • Группа из 27 политиков подписала открытое письмо администрации Джо Байдена с призывом ввести ограниченную бесполетную зону. Такую инициативу возглавляет соучредитель Фонда США – Украина Роберт МакКоннелл.
  • Оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме, что в Харьковской области. Больные выбирались из-под завалов как могли. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин в Facebook.
  • В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.
  • В Минобороны рассказали о планах оккупантов: они готовятся к штурму Киева и приступили к перегруппировке. Также военные РФ по-прежнему пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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