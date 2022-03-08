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Під Києвом окупанти взяли у заручники іноземних журналістів

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8 березня, 21:27
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Їхня доля поки невідома
Окупанти зовсім озвіріли. Колаж "Сьогодні"
Окупанти зовсім озвіріли. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Для російських окупантів, які вторглися в Україну в ніч на 24 лютого, немає жодних кордонів і не діють міжнародні закони. Стало відомо, що під Києвом терористи взяли у заручники журналістів із Великої Британії.

Про це у своєму відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Україна 24".

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Що відомо

"Окупанти тримають у заручниках журналістів: зараз відомо про громадян Великої Британії у селищі Стоянка-2. Обстріляли групу та поранили ще одного журналіста – громадянина Великої Британії", – повідомив Резніков.

Як писав напередодні голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, йдеться про двох іноземних журналістів з телеканалу AlAraby TV.

Також, за його словами, журналіста, громадянина Швейцарії було обстріляно і пограбовано окупантами в Миколаївській області.

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Обстановка

  • Україна не збирається здаватися і закликає Лондон посилювати санкції проти Росії та, нарешті, визнати її державою-терористом. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до британського парламенту.
  • Група з 27 політиків підписала відкритий лист адміністрації Джо Байдена із закликом запровадити обмежену безпольотну зону. Таку ініціативу очолює співзасновник Фонду США – Україна Роберт МакКоннелл.
  • Окупанти повністю зруйнували лікарню в Ізюмі, що на Харківщині. Хворі вибиралися з-під завалів як могли. Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін.
  • У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. У результаті п'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення.
  • У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва і розпочали перегрупування. Також військові РФ як і раніше намагаються взяти під повний контроль Маріуполь і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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