Під Києвом окупанти взяли у заручники іноземних журналістів

Їхня доля поки невідома

Окупанти зовсім озвіріли. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Для російських окупантів, які вторглися в Україну в ніч на 24 лютого, немає жодних кордонів і не діють міжнародні закони. Стало відомо, що під Києвом терористи взяли у заручники журналістів із Великої Британії.

Про це у своєму відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Україна 24".

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Що відомо

"Окупанти тримають у заручниках журналістів: зараз відомо про громадян Великої Британії у селищі Стоянка-2. Обстріляли групу та поранили ще одного журналіста – громадянина Великої Британії", – повідомив Резніков.

Як писав напередодні голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, йдеться про двох іноземних журналістів з телеканалу AlAraby TV.

Також, за його словами, журналіста, громадянина Швейцарії було обстріляно і пограбовано окупантами в Миколаївській області.

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