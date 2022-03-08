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СЬОГОДНІ Новини України

Готуються до штурму Києва та обстрілюють міста. У Міноборони розповіли про плани окупантів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 01:55
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Українські військові утримують свої позиції і не дають ворогові просунутися вглиб України – у Міноборони розповіли про плани окупантів
Українські захисники відбивають атаки ворога
Українські захисники відбивають атаки ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська готуються до штурму Києва і розпочали перегрупування. Також окупанти все ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Таким чином, Росія хоче створити сухопутний коридор між окупованим Кримом та континентальною частиною РФ.

Про це повідомили у Міноборони України.

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"Морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства", – сказали у Міноборони.

Ситуація у регіонах

  • 7 березня окупанти проводили перегрупування для штурму Києва. До атаки вони планують долучити найбоєздатніші частини та підрозділи зі складу полку кадировців, 27 загону СПП "Кузбас", 604 центри СПП "Вітязь".
  • На Поліському напрямку супротивник зосередився у районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. У напрямі Бишева противник здійснив маневр і намагається просуватися далі. У напрямку сіл Тарасівщина, Раківка окупанти після форсування річки Ірпінь у районі Раківки розпочав наступ, але зазнав значних втрат і зупинився.
  • На Сіверському напрямку противник почав наступ, щоб заблокувати Чернігів і підготуватися до наступу на Суми.
  • На Слобожанському напрямі окупанти зосереджують основні зусилля на напрямках Канів та Новомосковськ. 144-ю мотострілецьку дивізію 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ зараз зупинено, вона намагається відновити наступ на Сєверодонецьк і підготуватися до штурму Сум. При спробі захоплення Ізюма противник зазнав втрат і відійшов. Окупанти вдалися до терору в місті, обстрілюючи цивільні приміщення та інфраструктуру.
  • На Донецькому напрямку війська РФ продовжують наступати у бік Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на адмінкордон Донецької області. Також були спроби прорвати оборону Маріуполя і на Волноваському напрямі, але безрезультатно.
  • На Таврійському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують у напрямах: Миколаїв, Вознесенськ, Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь. Наразі вони проводять перегрупування військ для наступу.
  • У Південнобузькому районі ВСУ зупинили противника на підступах до Миколаєва, окупанти проводять перегрупування.

Зеленський звернувся до українців

Президент України розповів, як зараз йдуть справи на фронті, чи є успіхи на переговорах – ми зібрали головні тези:

  • Президент залишається на Банковій разом із усією командою.
  • Жителі південних регіонів показали, наскільки вони патріотичні, сміливі та єдині. Там розгорнули такий національний рух, якого раніше ще ніколи не бачили.
  • У РФ забули, що українці не бояться автозаків, танків та кулеметів, адже на нашому боці головне правда.
  • Президент запевнив, що усі міста, які руйнують окупанти, обов'язково відновлять. Їх зроблять кращими, ніж будь-яке місто у РФ.
  • У РФ проігнорували домовленості про гуманітарні коридори.
  • Зеленський надав державні нагороди 96 українським героям.
  • Українська влада наполягатиме на переговорах, поки не знайде спосіб сказати народу, що знайшли вихід, як прийти до миру. З кожним днем війни Україна зміцнює позиції на переговорах, оскільки ЗСУ розносять окупантів.

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