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Готовятся к штурму Киева и обстреливают города. В Минобороны рассказали о планах оккупантов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 01:55
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Украинские военные удерживают свои позиции и не дают врагу продвинуться вглубь Украины – в Минобороны рассказали о планах оккупантов
Украинские защитники отбивают атаки врага
Украинские защитники отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку. Также оккупанты все еще пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом Россия хочет создать сухопутный коридор между оккупированным Крымом и континентальной частью РФ.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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"Морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", - сказали в Минобороны.

Ситуация в регионах

  • 7 марта оккупанты проводили перегруппировку для штурма Киева. К атаке они планируют приобщить самые боеспособные части и подразделения из состава полка кадыровцев, 27 отряда СПП "Кузбасс", 604 центра СПП "Витязь".
  • На Полесском направлении противник сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Горенич. В направлении Бышева противник совершил маневр и пытается продвигаться дальше. В направлении сел Тарасовщина, Раковка оккупанты после форсирования реки Ирпень в районе Раковки начал наступление, но понес значительные потери и остановился.
  • На Северском направлении противник начал наступление чтобы заблокировать Чернигов и подготовиться к наступлению на Сумы.
  • На Слобожанском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на направлениях Канев и Новомосковск. 144-й мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии ВС РФ сейчас остановлена, она пытается возобновить наступление на Северодонецк и подготовиться к штурму Сум. При попытке захвата Изюма противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.
  • На Донецком направлении войска РФ продолжают наступать в сторону Днепра и Запорожья, чтобы выйти на админграницы Донецкой области. Также были попытки прорвать оборону Мариуполя и на Волновахском направлении, но безрезультатно.
  • На Таврическом направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают в направлениях: на Николаев, Вознесенск, Запорожье, Мелитополь, Мариуполь. Сейчас они проводят перегруппировку войск для наступления.
  • В Южнобужском районе ВСУ остановили противника на подступах к Николаеву, оккупанты проводят перегруппировку.

Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины рассказал, как сейчас идут дела на фронте, есть ли успехи на переговорах – мы собрали главные тезисы:

  • Президент остается на Банковой вместе со всей командой, не прячется и никого не боится.
  • Жители южных регионов показали, насколько они патриотичны, смелы и едины. Там развернули такое национальное движение, которого раньше никогда еще не видели.
  • В РФ забыли, что украинцы не боятся автозаков, танков и пулеметов, ведь на нашей стороне главное правда.
  • Президент заверил, что все города, которые разрушают оккупанты, обязательно восстановят. Их сделают лучше, чем любой город в РФ.
  • В РФ проигнорировали договоренности о гуманитарных коридорах.
  • Зеленский присвоил государственные награды 96 украинским героям.
  • Украинская власть будет настаивать на переговорах, пока не найдет способ сказать народу что нашли выход, как прийти к миру. Каждый день войны укрепляет позиции страны на переговорах, поскольку ВСУ разносят оккупантов.

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