Готовятся к штурму Киева и обстреливают города. В Минобороны рассказали о планах оккупантов

Украинские военные удерживают свои позиции и не дают врагу продвинуться вглубь Украины – в Минобороны рассказали о планах оккупантов

Украинские защитники отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку. Также оккупанты все еще пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом Россия хочет создать сухопутный коридор между оккупированным Крымом и континентальной частью РФ.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Реклама

"Морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован через большие потери в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", - сказали в Минобороны.

Ситуация в регионах

7 марта оккупанты проводили перегруппировку для штурма Киева. К атаке они планируют приобщить самые боеспособные части и подразделения из состава полка кадыровцев, 27 отряда СПП "Кузбасс", 604 центра СПП "Витязь".

К атаке они планируют приобщить самые боеспособные части и подразделения из состава полка кадыровцев, 27 отряда СПП "Кузбасс", 604 центра СПП "Витязь". На Полесском направлении противник сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Горенич. В направлении Бышева противник совершил маневр и пытается продвигаться дальше. В направлении сел Тарасовщина, Раковка оккупанты после форсирования реки Ирпень в районе Раковки начал наступление, но понес значительные потери и остановился.

противник сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Горенич. В направлении Бышева противник совершил маневр и пытается продвигаться дальше. В направлении сел Тарасовщина, Раковка оккупанты после форсирования реки Ирпень в районе Раковки начал наступление, но понес значительные потери и остановился. На Северском направлении противник начал наступление чтобы заблокировать Чернигов и подготовиться к наступлению на Сумы.

противник начал наступление чтобы заблокировать Чернигов и подготовиться к наступлению на Сумы. На Слобожанском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на направлениях Канев и Новомосковск. 144-й мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии ВС РФ сейчас остановлена, она пытается возобновить наступление на Северодонецк и подготовиться к штурму Сум. При попытке захвата Изюма противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

оккупанты сосредотачивают основные усилия на направлениях Канев и Новомосковск. 144-й мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии ВС РФ сейчас остановлена, она пытается возобновить наступление на Северодонецк и подготовиться к штурму Сум. При попытке захвата Изюма противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру. На Донецком направлении войска РФ продолжают наступать в сторону Днепра и Запорожья, чтобы выйти на админграницы Донецкой области. Также были попытки прорвать оборону Мариуполя и на Волновахском направлении, но безрезультатно.

войска РФ продолжают наступать в сторону Днепра и Запорожья, чтобы выйти на админграницы Донецкой области. Также были попытки прорвать оборону Мариуполя и на Волновахском направлении, но безрезультатно. На Таврическом направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают в направлениях: на Николаев, Вознесенск, Запорожье, Мелитополь, Мариуполь. Сейчас они проводят перегруппировку войск для наступления.

основные усилия оккупанты сосредотачивают в направлениях: на Николаев, Вознесенск, Запорожье, Мелитополь, Мариуполь. Сейчас они проводят перегруппировку войск для наступления. В Южнобужском районе ВСУ остановили противника на подступах к Николаеву, оккупанты проводят перегруппировку.

Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины рассказал, как сейчас идут дела на фронте, есть ли успехи на переговорах – мы собрали главные тезисы: