"Ми підемо до кінця": Зеленський виступив перед британським парламентом (відео)

Зеленський закликає Велику Британію знайти спосіб зробити небо над Україною безпечним

На фото праворуч глава МЗС Ліз Трасс та прем'єр Борис Джонсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не збирається здаватися і закликає Лондон посилювати санкції проти Росії і нарешті визнати її державою-терористом.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до британського парламенту.

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"Ми підемо до кінця. Ми боротимемося на морях, битимемося в повітрі, ми захищатимемо нашу землю, якою б не була ціна. Ми битимемося в полях, лісах, на берегах, в містах, селах, на вулицях, на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра, і ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою. Я окремо тобі вдячний, Борисе (Джонсон, прем'єр Великої Британії. – Ред.)", – сказав Зеленський.

Президент закликав Лондон посилювати санкції проти Росії та нарешті визнати її державою-терористом.

"Знайдімо спосіб зробити безпечним наше небо. Зробіть те, що можете, те, що повинні. Слава Україні! Слава Великій Британії!" – додав Зеленський.

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Політики закликали Байдена частково закрити небо над Україною

Група з 27 політиків підписала відкритий лист адміністрації Джо Байдена із закликом запровадити обмежену безпольотну зону.

Таку ініціативу очолює співзасновник Фонду США – Україна Роберт МакКоннелл.

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"Закликаємо адміністрацію Байдена разом із союзниками по НАТО запровадити обмежену безпольотну зону над Україною, починаючи із захисту гуманітарних коридорів, які були погоджені на переговорах між російськими та українськими офіційними особами у четвер", – йдеться у листі.

Політики відзначили, що лідери НАТО повинні донести до російських офіційних осіб, що вони не прагнуть прямої конфронтації з російськими силами, але вони також повинні чітко дати зрозуміти, що не схвалюють напади Росії на цивільні райони.

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