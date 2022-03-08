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"Ми підемо до кінця": Зеленський виступив перед британським парламентом (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 20:10
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Зеленський закликає Велику Британію знайти спосіб зробити небо над Україною безпечним
На фото праворуч глава МЗС Ліз Трасс та прем'єр Борис Джонсон
На фото праворуч глава МЗС Ліз Трасс та прем'єр Борис Джонсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не збирається здаватися і закликає Лондон посилювати санкції проти Росії і нарешті визнати її державою-терористом.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до британського парламенту.

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"Ми підемо до кінця. Ми боротимемося на морях, битимемося в повітрі, ми захищатимемо нашу землю, якою б не була ціна. Ми битимемося в полях, лісах, на берегах, в містах, селах, на вулицях, на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра, і ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою. Я окремо тобі вдячний, Борисе (Джонсон, прем'єр Великої Британії. – Ред.)", – сказав Зеленський.

Президент закликав Лондон посилювати санкції проти Росії та нарешті визнати її державою-терористом.

"Знайдімо спосіб зробити безпечним наше небо. Зробіть те, що можете, те, що повинні. Слава Україні! Слава Великій Британії!" – додав Зеленський.

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Політики закликали Байдена частково закрити небо над Україною

Група з 27 політиків підписала відкритий лист адміністрації Джо Байдена із закликом запровадити обмежену безпольотну зону.

Таку ініціативу очолює співзасновник Фонду США – Україна Роберт МакКоннелл.

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"Закликаємо адміністрацію Байдена разом із союзниками по НАТО запровадити обмежену безпольотну зону над Україною, починаючи із захисту гуманітарних коридорів, які були погоджені на переговорах між російськими та українськими офіційними особами у четвер", – йдеться у листі.

Політики відзначили, що лідери НАТО повинні донести до російських офіційних осіб, що вони не прагнуть прямої конфронтації з російськими силами, але вони також повинні чітко дати зрозуміти, що не схвалюють напади Росії на цивільні райони.

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