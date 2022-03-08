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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Мы пойдем до конца": Зеленский выступил перед британским парламентом (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 20:10
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Зеленский призывает Великобританию найти способ сделать небо над Украиной безопасным
На фото справа глава МИД Лиз Трасс и премьер Борис Джонсон
На фото справа глава МИД Лиз Трасс и премьер Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не собирается сдаваться и призывает Лондон усиливать санкции против России и, наконец, признать ее государством-террористом.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к британскому парламенту.

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"Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем драться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем драться в полях, лесах, на берегах, в городах, селах, на улицах, на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра, и мы не сдадимся. Конечно, с вашей помощью. Я отдельно тебе благодарен, Борис (Джонсон, премьер Великобритании. – Ред.)", - сказал Зеленский.

Президент призвал Лондон усиливать санкции против России и, наконец, признать ее государством-террористом.

"Найдите способ сделать безопасным наше небо. Сделайте то, что можете, то, что должны. Слава Украине! Слава Великобритании!" – добавил Зеленский.

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Политики призвали Байдена частично закрыть небо над Украиной

Группа из 27 политиков подписала открытое письмо администрации Джо Байдена с призывом ввести ограниченную бесполетную зону.

Такую инициативу возглавляет соучредитель Фонда США – Украина Роберт МакКоннелл.

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"Призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами в четверг", – говорится в письме.

Политики отметили, что лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что не одобряют нападения России на гражданские районы.

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