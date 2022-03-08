У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин

Є загиблі тварини

Для російських військових немає нічого святого - ні тварини, ні виші / Колаж "Сьогодні"

Ракети та бомби Російської Федерації, яка віроломно напала на Україну 24 лютого, не шкодують ні людей, ні тварин. З Харкова надійшла інформація, що під час чергового російського авіанальоту снаряд потрапив до притулку для тварин. В результаті п'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення.

Про це повідомляє телеграм канал NEXTA.

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Обстановка у Харкові

Орки міжнародного злочинця Володимира Путіна продовжують рівняти із землею місто Харків. І нічого святого для них не залишилося – ні діти, ні старі, ні тварини.

6 березня вони здійснили артилерійський обстріл міського супермаркету. Внаслідок злочину проти людяності загинули четверо харків'ян і ще 15 отримали поранення.

Цього ж дня російські окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню "Град" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". У ньому знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", до активної зони якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Такі дії могли призвести до масштабної екологічної катастрофи.

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Увечері 6 березня внаслідок масованих обстрілів Харкова сталися масштабні пожежі о 21.00 будівлі центральної частини міста.

7 березня стало відомо зі свідчень полонених російських солдатів, що російський генерал, за наказом якого бомбардують Харків, народився на території України. Більш того, він родом із міста Чугуїв, що поблизу Харкова.