В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных

Есть погибшие животные

Для российских военных нет ничего святого - ни животные, ни вузы / Коллаж "Сегодня"

Ракеты и бомбы Российской Федерации, которая вероломно напала на Украину 24 февраля, не щадят ни людей, ни животных. Из Харькова пришла информация, что во время очередного российского авианалета снаряд попал в приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает телеграм канал NEXTA.

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Обстановка в Харькове

Орки международного преступника Владимира Путина продолжают ровнять с землей город Харьков. И ничего святого для них не осталось – ни дети, ни старики, ни животные.

6 марта они совершили артиллерийский обстрел городского супермаркета. В результате преступления против человечности погибли четыре харьковчанина и еще 15 получили ранения.

В этот же день российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". В нем находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе.

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Вечером 6 марта в результате массированных обстрелов Харькова произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города.

7 марта стало известно из показаний пленных российских солдат, что российский генерал, по приказу которого бомбят Харьков, родился на территории Украины. Более того, он родом из города Чугуев, что вблизи Харькова.