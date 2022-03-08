Замість приватних будинків – купа каміння та трупи: ворог знову жорстоко обстріляв Суми (відео)

Серед загиблих є діти

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти скинули авіабомби на приватні будинки на околиці Сум, є загиблі. Від 9 будинків залишилася груда каміння, понад 30 пошкоджені.

Бомби впали в приватному секторі на вулиці Роменській посеред ночі, коли місцеві мешканці спали.

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На місці досі працюють рятувальники. З-під завалів вони дістали тіла 9 загиблих, з них двоє дітей. Понад 20 людей отримали поранення.

"Моя мама була на першому поверсі, її поранило осколком. Швидка забрала, але моі сусіди загибли всі. Ось їхні тіла там, діти", – розповів місцевий житель телеканалу "Україна 24".

Ще один сумчанин дивом залишився живий, але його дружина загинула:

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"Дружина спала під стінкою і від розриву потрапила під завал. Я був в іншій кімнаті, встиг лягти на підлогу, закритися, вибухова хвиля повз пройшла, дивом залишився живий. Покажіть це всім тим, хто не вірить, і тим, хто думає, що нас приходять "звільняти". Так вони нас "звільняють".

Під авіаудар також потрапило село Битиця поблизу Сум. Там ще з десяток зруйнованих приватних будинків.

Ситуація в Україні 8 березня

З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.