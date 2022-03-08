Замість приватних будинків – купа каміння та трупи: ворог знову жорстоко обстріляв Суми (відео)

Російські окупанти скинули авіабомби на приватні будинки на околиці Сум, є загиблі. Від 9 будинків залишилася груда каміння, понад 30 пошкоджені.
Бомби впали в приватному секторі на вулиці Роменській посеред ночі, коли місцеві мешканці спали.
На місці досі працюють рятувальники. З-під завалів вони дістали тіла 9 загиблих, з них двоє дітей. Понад 20 людей отримали поранення.
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"Моя мама була на першому поверсі, її поранило осколком. Швидка забрала, але моі сусіди загибли всі. Ось їхні тіла там, діти", – розповів місцевий житель телеканалу "Україна 24".
Ще один сумчанин дивом залишився живий, але його дружина загинула:
"Дружина спала під стінкою і від розриву потрапила під завал. Я був в іншій кімнаті, встиг лягти на підлогу, закритися, вибухова хвиля повз пройшла, дивом залишився живий. Покажіть це всім тим, хто не вірить, і тим, хто думає, що нас приходять "звільняти". Так вони нас "звільняють".
Під авіаудар також потрапило село Битиця поблизу Сум. Там ще з десяток зруйнованих приватних будинків.
Ситуація в Україні 8 березня
З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.
- У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. У результаті п'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення.
- У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва та розпочали перегрупування. Також військові РФ все ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
- Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Росії.