Авіаудару по Сумам: окупанти вбили більше 20 людей, серед них діти

Збройні сили Російської Федерації знову порушили правила ведення війни, відкрито кримінальне провадження

По Сумах нанесли авіаудар. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок нічного авіаудару по Сумам загинули 19 дорослих та 2 дітей. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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​За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року близко 22:35 здійснили авіаудар по житловому сектру вулицях Романська та вулицы Спартака.

У результаті бомбардування повністю знищено один будинок, частково зруйновано – 16.

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Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку виявлено 21 загиблого, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється.

Ситуація в Україні 8 березня

З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.

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