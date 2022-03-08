Авіаудару по Сумам: окупанти вбили більше 20 людей, серед них діти

Унаслідок нічного авіаудару по Сумам загинули 19 дорослих та 2 дітей. За цим фактом розпочато досудове розслідування.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року близко 22:35 здійснили авіаудар по житловому сектру вулицях Романська та вулицы Спартака.
У результаті бомбардування повністю знищено один будинок, частково зруйновано – 16.
Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку виявлено 21 загиблого, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється.
Ситуація в Україні 8 березня
З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.
- У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. У результаті п'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення.
- У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва та розпочали перегрупування. Також військові РФ все ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
- Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії.