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"Світ не вірить у майбутнє Росії": нове звернення Зеленського (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 23:58
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Президент України розповів, як увесь світ допомагає нашій країні боротися проти окупантів та дав похмурий прогноз для Росії
Зеленський дав сумний прогноз для РФ після війни
Зеленський дав сумний прогноз для РФ після війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ не вірить у майбутнє Росії після вторгнення до нашої країни. Натомість у світі говорять про нас, допомагають нам і готуються підтримати Україну відновлення після війни.

Про це президент України сказав у відеозверненні.

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Про що сказав Зеленський – головні тези:

  • Зеленський вдячний США за санкції проти РФ, зокрема, за заборону імпорту газу та нафти із країни-окупанта. "США зробили крок, який відчутно послабить окупантів. Змусити платити за агресію. Відповісти за зло, яке вони скоїли. За все зло", – сказав він.
  • Кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, що летять до інших суверенних держав.
  • Або Росія поважатиме міжнародне право і не вестиме війни. Або у неї немає грошей, щоб починати війни.
  • Світ не вірить у майбутнє Росії. Не каже про нього. Ні слова, жодної перспективи. Вони всі розуміють, кажуть про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати наше відновлення.
  • Буде новий план Маршалла України. Захід сформує цей пакет підтримки, сказав британський прем'єр.
  • Важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великобританію, ЄС, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ тільки наслідуватиме. А значить, його не обдурити і санкції не оминути.
  • Президент подякував росіянам, які виступають проти керівництва своєї країни та війни РФ проти України.
  • Зеленський відповів на новину про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Українська влада вже з'ясувала деталі, швидко отримавши запевнення – у структурах ООН не буде брехні, слово "війна" звучатиме на цьому майданчику.
  • Окупанти катують українців, блокуючи нашу гуманітарну допомогу. Вони хочуть, щоб люди взяли продукти та ліки саме з їхніх рук. "Вантажі все одно виїжджатимуть. Хоч би скільки їх зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно працюватимуть. І лише час відокремлює вас від свободи. Недовгий час", – сказав Зеленський.

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ.

  • З міста Суми евакуйовано вже близько 3,5 тисяч людей, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
  • 170 цивільних осіб, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни. Лише за останню добу загинули 27 мешканців Харкова.
  • Усі російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України. Про це повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
  • Під Києвом окупанти взяли у заручники журналістів із Великобританії.

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