Вторгнення Росії, день тринадцятий. Окупанти готуються до штурму Києва, а на РФ чекає дефолт – онлайн

З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів – головне за 8 березня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці. Тим часом РФ досягла "рекорду" – стала країною, яка отримала найбільшу кількість санкцій у світі. Аналітики вже прогнозують, що такими темпами економіці РФ залишилося недовго – дефолт можна чекати вже 15 квітня.

Сайт "Сьогодні"продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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8 березня

04:21 Брехня Росії остаточно розлютила США. Спікер Держдепу Нед Прайс вже відкрито вимагає від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова припинити брехати.

Останньою краплею став пост від імені Лаврова на сторінці посольства РФ у Великій Британії:

"Мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатися звідти", – заявили у Кремлі.

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04:20 Під час воєнного стану українським військовим термінової служби виплачуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць. Для цього Кабмін України вніс зміни до постанови №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану".

03:32 Аналітики прорахували, коли на Росію чекає дефолт. Керівник зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються Morgan Stanley&Co Саймон Уевер вважає, що він може наступити вже 15 квітня. Це ознаменує закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які уряд РФ має за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.

03:18 Росія встановила черговий рекорд, ставши країною з найбільшою кількістю санкцій – за перші 10 днів вторгнення до України окупанти отримали більше обмежень, ніж Іран на 10 років. Для порівняння, наводимо список найбільш підсанкційних країн:

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Росія – 5356; Іран – 3616; Сирія – 2608; КНДР – 2077; Венесуела – 651.

02:47 Світовий банк затвердив для України пакет кредитів та грантів на суму 723 мільйони доларів. Це трохи більше, ніж заявлялося раніше – тоді йшлося про 700 млн доларів.

02:19 У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. Унаслідок цього п'ять собак загинули під уламками, ще кілька отримали поранення.

Фото NEXTA

02:18 Російські окупанти скинули бомби на житлові квартали у Сумах та Охтирці. У результаті в будинках почалися пожежі, рятувальники зараз розбирають завали та гасять загоряння. Також окупанти знищили будинки у селі Битиця. За попередньою інформацією, є постраждалі, кількість жертв ще встановлюють.

01:55 У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва та розпочали перегрупування. Також військові РФ усе ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Таким чином Росія хоче створити сухопутний коридор між окупованим Кримом і континентальною частиною РФ.

01:40 Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення відкликати додому весь український миротворчий контингент. Разом із нашими військовими додому повернуться і їхні гелікоптери.

01:01 Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії. Він брав участь у другій чеченській війні та військовій операції у Сирії. Здобув медаль "за повернення Криму", тобто, окупацію.

Герасимів. Фото ГУР Міноборони

01:00 У Міносвіти заявили, що Україна не може дозволити собі відмовитись від освітнього процесу в період війни. Як навчатимуться школярі та студенти – читайте у нашому матеріалі.

00:25 Мер Житомира Сергій Сухомлин підбив підсумки дня: російські військові завдали авіаударів по трьом військовим об'єктам. Тим часом місто продовжує приймати гуманітарну допомогу та допомагати військовим.

00:20 Росіяни вже відчули дію санкцій Visa та Mastercard проти РФ через вторгнення до України. Російські туристи у банкоматах аеропорту Тбілісі (Грузія) не змогли зняти гроші у банкоматах. У Мережі вже показали, як вони даремно намагаються отримати гроші.

00:15 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, як надалі можна посилити тиск на РФ.

"Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки щодо посилення тиску на Росію. Поки Путін відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну з Україною, тиск посилюватиметься. Вдячний США за підтримку України", – написав Кулеба у Twitter.