Зеленський відкликає з усього світу наших миротворців – треба захищати Батьківщину

У скрутне для країни часи нам необхідні всі військові кадри. Тому президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати додому весь український миротворчий контингент.
Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.
Указ
"У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, відповідно до ст. 7 Закону України "Про участь України в міжнародних операціях миру та безпеки" ухвалюю відкликати національний контингент та національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки, в Україну з метою їхньої участі у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави" , – сказано у документі.
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До виходу цього указу військовослужбовці України брали участь у трьох миротворчих операціях:
- Міжнародні сили з підтримки миру в Косові (40 осіб),
- у миротворчій місії у Конго (13 осіб),
- В операції ООН у Кот-д’Івуарі (56 осіб).
Разом із миротворцями в Україну повернеться і їхня бойова техніка, включаючи гелікоптери.
Обстановка
- В Україні вже 13 добу йде війна, нахабно розв'язана міжнародним злочинцем Володимиром Путіним.
- Парламент нашої країни, яка потребує будь-якої допомоги, проголосував за звернення до міжнародних організацій, парламентів країн і урядів із пропозицією запровадити миротворців задля забезпечення захисту громадянського населення від збройних нападів російських загарбників. Відповіді поки немає.
- Поки що замість миротворців до нас потягнулися іноземні солдати, готові також люто, як українці протистояти російському фашизму. 7 березня Іноземний легіон заступив на захист Києва.