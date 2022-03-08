Зеленський відкликає з усього світу наших миротворців – треба захищати Батьківщину

Разом із нашими військовими додому повернуться і їхні гелікоптери

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У скрутне для країни часи нам необхідні всі військові кадри. Тому президент України Володимир Зеленський вирішив відкликати додому весь український миротворчий контингент.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

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Указ

"У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, відповідно до ст. 7 Закону України "Про участь України в міжнародних операціях миру та безпеки" ухвалюю відкликати національний контингент та національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки, в Україну з метою їхньої участі у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави" , – сказано у документі.

До виходу цього указу військовослужбовці України брали участь у трьох миротворчих операціях:

Міжнародні сили з підтримки миру в Косові (40 осіб),

у миротворчій місії у Конго (13 осіб),

В операції ООН у Кот-д’Івуарі (56 осіб).

Разом із миротворцями в Україну повернеться і їхня бойова техніка, включаючи гелікоптери.

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Обстановка