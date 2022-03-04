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Верховна Рада закликала ввести в Україну миротворців ООН

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4 березня, 15:41
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Також ми продовжуємо вимагати закрити наше небо
ВР розгляне звернення до Ради безпеки ООН / Колаж "Сьогодні"
ВР розгляне звернення до Ради безпеки ООН / Колаж "Сьогодні"

Парламент України 4 березня проголосує за звернення до міжнародних організацій, парламентів західних країн та урядів із пропозицією ввести в нашу країну миротворців для забезпечення захисту цивільного населення від озброєних нападів російських загарбників.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Що відомо

и вимагаємо негайного запровадження безпольотної зони над територією України, що дозволить захистити цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури. Вимагаємо відкрити "зелені коридори" для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним. Також вважаємо необхідним введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року", – розповів віцеспікер ВР Олександр Корнієнко.

Політик додав, що під час війни дуже важливо боротися зі зрадниками та мародерами, допомагати та полегшувати життя людям, затверджувати рішення Верховного Головнокомандувача, боротися з агресором економічними та іншими методами. Власне такі рішення і містять наші закони.

Миротворці

  • Про запровадження міжнародного миротворчого контингенту, звичайно без Росії, у Києві заговорили ще до початку вторгнення окупаційних військ в Україну 24 лютого.
  • Ще 20 лютого було заявлено, що найближчими днями депутати ВР розглянуть звернення до Ради Безпеки ООН, Європарламента, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, G7 із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні – у регіонах, де тоді ще тільки сконцентрувалися війська Росії.
  • Куди зараз запрошує "блакитні каски" Київ наразі невідомо.
  • Нагадаємо, що Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат – близько 9000 солдатів, тіла яких не поспішають забирати на батьківщину.

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