Кто хочет миллион долларов? Объявлена награда за самолеты РФ

Государственный концерн "Укроборонпром" предлагает премии за угнанные самолеты и вертолеты российских оккупантов. В "акции" могут принять участие и сами пилоты РФ.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.
По его словам, "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов за угнанный или трофейный самолет.
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Также продолжает действовать программа 500 000 долларов за захваченный вертолет в рабочем состоянии.
"Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", – добавил Арахамия.
Фото: скриншот
Самолеты РФ уже боятся пересекать границу Украины
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские самолеты уже опасаются пересекать нашу границу. Потери врага за 11 дней войны – 46 самолетов и 68 вертолетов.
"А еще добавьте к ним уничтоженных пилотов – их годами учат, и пополнить их срочно не удастся", – написала заместитель главы украинского Минобороны в Facebook.
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