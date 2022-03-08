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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кто хочет миллион долларов? Объявлена награда за самолеты РФ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 марта, 18:41
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Участвовать в программе смогут также и сами российские пилоты
Давид Арахамия объявил награду за самолеты РФ
Давид Арахамия объявил награду за самолеты РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственный концерн "Укроборонпром" предлагает премии за угнанные самолеты и вертолеты российских оккупантов. В "акции" могут принять участие и сами пилоты РФ.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.

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По его словам, "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов за угнанный или трофейный самолет.

Также продолжает действовать программа 500 000 долларов за захваченный вертолет в рабочем состоянии.

"Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", – добавил Арахамия.

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Фото: скриншот

Самолеты РФ уже боятся пересекать границу Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские самолеты уже опасаются пересекать нашу границу. Потери врага за 11 дней войны – 46 самолетов и 68 вертолетов.

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"А еще добавьте к ним уничтоженных пилотов – их годами учат, и пополнить их срочно не удастся", – написала заместитель главы украинского Минобороны в Facebook.

Ранее мы писали:

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