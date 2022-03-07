Украина разбила треть армии России – резервов у оккупантов почти нет

Военные аналитики подсчитали, сколько войск осталось у оккупантов

Украинская земля усеяна трупами оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Россия ввела в Украину 90% всех сил, которые имелись для вторжения вблизи границ. При этом оккупанты уже потеряли треть своего войска – около 46 тысяч убитыми и ранеными. Об этом сообщает Центр оборонных стратегий.

Отмечается, что за два дня до вторжения РФ в Украину ее армия на границах насчитывала около 190 тыс. человек. Но здесь следует понимать, что не все эти войска – это боевые части: эта группировка межвидовая, включает сухопутную, воздушную, морскую составляющую и отдельные компоненты сектора безопасности – Росгвардию, силы полиции, в частности СОБР, ОМОН и т.д.

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"По имеющимся оценкам, численность воздушной и морской составляющих составляет около 30 тыс. человек. Здесь следует иметь в виду персонал, который по своему функционалу не окажется на территории Украины. Численность полицейских сил в составе группировки вторжения составляет до 40 тыс. человек. Таким образом, сухопутная составляющая вторжения составляет около 120 тысяч", – говорится в сообщении.

Центр ссылается на данные американской разведки, которая сообщала о вводе в Украину уже больше 90% сил РФ, то есть до 110 тыс. человек наземных и 36 тыс. полицейских сил.

"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые на 06.03.2022 оцениваются в 11 тыс. убитыми и 30-35 тыс. ранеными. Можно предположить, что группировка вторжения численностью 145 тыс. понесла потери до 46 тыс. человек и насчитывает в Украине до 100 тыс. (75 тыс. наземных сил и до 25 тыс. полицейских)", – говорится в сообщении.

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При этом за пределами Украины у оккупантов находится в резерве всего до 15-16 тыс. человек (10 тыс. наземных и 4-5 тыс. полицейских сил).

Противостояние российскому вторжению

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

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Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулись по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.

Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также "отжали" много боеприпасов и техники.