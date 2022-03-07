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Україна розбила третину армії Росії – резервів у окупантів майже немає

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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7 березня, 11:21
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Росія ввела в Україну 90% усіх сил, які були для вторгнення поблизу кордонів. При цьому окупанти вже втратили третину свого війська – близько 46 тисяч убитими та пораненими. Про це повідомляє Центр оборонних стратегій.

Відзначається, що за два дні до вторгнення РФ в Україну її армія на кордонах налічувала близько 190 тис. осіб. Але тут слід розуміти, що не всі ці війська – це бойові частини: це міжвидове угруповання, включає сухопутну, повітряну, морську складову та окремі компоненти сектору безпеки – Росгвардію, сили поліції, зокрема, СОБР, ОМОН тощо.

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"За наявними оцінками, чисельність повітряної та морської складових становить близько 30 тис. осіб. Тут слід мати на увазі персонал, який за своїм функціоналом не опиниться на території України. Чисельність поліцейських сил у складі угруповання вторгнення становить до 40 тис. осіб. Таким чином, сухопутна складова вторгнення становить близько 120 тисяч", – йдеться у повідомленні.

Центр посилається на дані американської розвідки, яка повідомляла про введення в Україну вже більше 90% сил РФ, тобто до 110 тис. наземних та 36 тис. поліцейських сил.

"Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, які на 06.03.2022 оцінюються в 11 тис. убитими та 30-35 тис. пораненими. Можна припустити, що угруповання вторгнення чисельністю 145 тис. зазнало втрат до 46 тис. осіб і налічує в Україні до 100 тис. (75 тис. наземних сил та до 25 тис. поліцейських)", – йдеться у повідомленні.

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При цьому за межами України в окупантів знаходиться в резерві лише до 15-16 тис. осіб (10 тис. наземних та 4-5 тис. поліцейських сил).

Протистояння російському вторгненню

За даними Генштабу, Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

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Тим часом за даними британської розвідки, Росія так і не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулися територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

Тільки за минулу ніч ЗСУ знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном, а також "віджали" багато боєприпасів та техніки.

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