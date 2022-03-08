У МОН вирішили, як працюватимуть школи та вузи у воєнний час

Україна не може дозволити собі відмову від освітнього процесу у період війни, розв'язаної проти нашої країни Російською Федерацією. Міністерство освіти і науки ухвалило рішення, як наші діти продовжуватимуть навчання у цей нелегкий час.
Про це повідомив на брифінгу представник МОН.
Як це буде
"Для убезпечення всіх учасників освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану МОН 25 лютого 2022 року рекомендувало в усіх закладах освіти оголосити канікули щонайменше на два тижні. Дванадцятий день війни. Бойові дії в окремих регіонах продовжуються, і наше головне завдання – зберегти життя кожного громадянина нашої держави. В той же час ми відслідковуємо і бачимо, що є регіони, в яких ситуація більш спокійна і вони можуть продовжити освітню діяльність" , – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
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Міністр повідомив, що ухвалено рішення рекомендувати у дитячих садках України тимчасово призупинити освітній процес.
Школи
У школах після закінчення двотижневих канікул вирішено тимчасово призупинити навчальний процес. Працівникам навчальних закладів наказано брати участь у заходах, визначених військово-цивільною адміністрацією регіону. Проте запропоновано організувати освітній процес за дистанційною формою навчання за погодженням із військово-цивільною адміністрацією.
Учні серед внутрішньопереміщених осіб можуть тимчасово відвідувати заклади загальної середньої освіти за місцем тимчасового перебування. Для цього буде достатньо заяв одного з батьків.
Профтехосвіта
У закладах профтехосвіти запропоновано теоретичну частину освітньої програми провести після завершення канікул з використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування навчальних закладів ні учнями, ні педперсоналом.
Практику запропоновано пройти у безпечних місцях у майстернях, лабораторіях, на полігонах, а також місця, відведених для проходження практики, на підприємствах. У небезпечних районах – дистанційно.
ВНЗ
Коледжам та університетам після закінчення канікул також рекомендується розпочати освітній процес залежно від ситуації у регіонах. Можливо варіант як дистанційний та і у змішаному форматі.
Обстановка
- На сьогодні внаслідок нападу Росії на Україну десятки тисяч українських дітей покинули свої будинки та знайшли притулок у західних регіонах країни, а також за кордоном.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила 7 березня, що російські військові блокують евакуацію іноземних студентів. Загалом 2046 іноземних студентів із 27 країн світу застрягли у Сумах через російські обстріли.
- А у столичному метро, яке зараз служить укриттям для мешканців Києва, для дітей організували кінотеатр.