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СЬОГОДНІ Новини України

У МОН вирішили, як працюватимуть школи та вузи у воєнний час

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8 березня, 01:00
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Відпочивати запропоновано тільки дитячим садкам
Діти знову не можуть сісти за звичні парти / Колаж "Сьогодні"
Діти знову не можуть сісти за звичні парти / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не може дозволити собі відмову від освітнього процесу у період війни, розв'язаної проти нашої країни Російською Федерацією. Міністерство освіти і науки ухвалило рішення, як наші діти продовжуватимуть навчання у цей нелегкий час.

Про це повідомив на брифінгу представник МОН.

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Як це буде

"Для убезпечення всіх учасників освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану МОН 25 лютого 2022 року рекомендувало в усіх закладах освіти оголосити канікули щонайменше на два тижні. Дванадцятий день війни. Бойові дії в окремих регіонах продовжуються, і наше головне завдання – зберегти життя кожного громадянина нашої держави. В той же час ми відслідковуємо і бачимо, що є регіони, в яких ситуація більш спокійна і вони можуть продовжити освітню діяльність" , – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Міністр повідомив, що ухвалено рішення рекомендувати у дитячих садках України тимчасово призупинити освітній процес.

Школи

У школах після закінчення двотижневих канікул вирішено тимчасово призупинити навчальний процес. Працівникам навчальних закладів наказано брати участь у заходах, визначених військово-цивільною адміністрацією регіону. Проте запропоновано організувати освітній процес за дистанційною формою навчання за погодженням із військово-цивільною адміністрацією.

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Учні серед внутрішньопереміщених осіб можуть тимчасово відвідувати заклади загальної середньої освіти за місцем тимчасового перебування. Для цього буде достатньо заяв одного з батьків.

Профтехосвіта

У закладах профтехосвіти запропоновано теоретичну частину освітньої програми провести після завершення канікул з використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування навчальних закладів ні учнями, ні педперсоналом.

Практику запропоновано пройти у безпечних місцях у майстернях, лабораторіях, на полігонах, а також місця, відведених для проходження практики, на підприємствах. У небезпечних районах – дистанційно.

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ВНЗ

Коледжам та університетам після закінчення канікул також рекомендується розпочати освітній процес залежно від ситуації у регіонах. Можливо варіант як дистанційний та і у змішаному форматі.

Обстановка

  • На сьогодні внаслідок нападу Росії на Україну десятки тисяч українських дітей покинули свої будинки та знайшли притулок у західних регіонах країни, а також за кордоном.
  • Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила 7 березня, що російські військові блокують евакуацію іноземних студентів. Загалом 2046 іноземних студентів із 27 країн світу застрягли у Сумах через російські обстріли.
  • А у столичному метро, яке зараз служить укриттям для мешканців Києва, для дітей організували кінотеатр.

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