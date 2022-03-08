Що робити, якщо знайшли Telegram-канал окупантів із "Z"-символікою

Після початку вторгнення РФ в Україну окупанти в соцмережі Telegram створили масу чатів та каналів із символом "Z" у назві (у різних варіаціях). Якщо виявили такий канал, повідомити про це можна за допомогою українського каналу та бота.
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
У центрі зазначили, що за допомогою цих каналів РФ збирає інформацію, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь по українських об'єктах.
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"Значну частину цих каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій ЗС РФ, а деякі з них – російські військові кореспонденти", – сказали у Центрі протидії дезінформації.
Куди писати, якщо знайшли такий канал?
Якщо ви побачили в Telegram канал або чат з різними інтерпретаціями використання символу Z (руZZкі, час Z і т.д.), повідомте про це @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel. Ці посилання потрібно забити у пошук у Telegram.
Ситуація в Україні 8 березня
З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.
- У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. У результаті п'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення.
- У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва та розпочали перегрупування. Також військові РФ все ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
- Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії.
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