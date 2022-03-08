Що робити, якщо знайшли Telegram-канал окупантів із "Z"-символікою

Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів із літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни

Окупанти збирають дані про ЗСУ у Telegram / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку вторгнення РФ в Україну окупанти в соцмережі Telegram створили масу чатів та каналів із символом "Z" у назві (у різних варіаціях). Якщо виявили такий канал, повідомити про це можна за допомогою українського каналу та бота.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

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У центрі зазначили, що за допомогою цих каналів РФ збирає інформацію, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь по українських об'єктах.

"Значну частину цих каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій ЗС РФ, а деякі з них – російські військові кореспонденти", – сказали у Центрі протидії дезінформації.

Куди писати, якщо знайшли такий канал?

Якщо ви побачили в Telegram канал або чат з різними інтерпретаціями використання символу Z (руZZкі, час Z і т.д.), повідомте про це @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel. Ці посилання потрібно забити у пошук у Telegram.

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Канал, де буде інформація про чати окупантів

Ситуація в Україні 8 березня

З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.