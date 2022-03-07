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Павло Дуров розповів, що думає про війну, та попросив довіряти Телеграму

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 березня, 21:49
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Засновник популярного месенджера відповів, чи можуть потрапити дані українців до ФСБ Росії
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров висловився про напад Росії на Україну у своєму англомовному каналі. Він розповів про свої зв'язки з Україною та про те, чи безпечний Telegram.

"Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що за маминою лінією я веду свій родовід із Києва. Її дівоче прізвище Іваненко українське, і досі у нас багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт має особисте значення як для мене, так і для Telegram. Деякі люди сумнівалися, чи не є Telegram менш безпечним для українців, тому що я колись жив у Росії. Дозвольте мені розповісти цим людям, як закінчилася моя кар'єра в Росії", – написав він.

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Дуров нагадав, що коли він був генеральним директором соціальної мережі ВКонтакте, у 2013 році ФСБ вимагала надати їм приватні дані українських користувачів ВКонтакте, які протестували проти проросійського президента. Дуров відмовився виконувати ці вимоги, після чого його звільнили з компанії, і він був змушений виїхати з Росії.

"Я втратив свою компанію і свій будинок, але я зробив би це знову без вагань. Я посміхаюся від гордості, коли читаю свій пост ВКонтакті від квітня 2014 року, де показані відскановані накази ФСБ і моя фірмова відповідь на них собака в каптурі. Коли я відмовлявся від цих вимог, ставки були високі для мене. Я все ще жив у Росії; і моя команда, і моя стара компанія також базувалися у цій країні. З того часу минуло багато років. Багато змінилося: я більше не живу в Росії, у мене більше немає там ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним: я відстоюю інтереси наших користувачів, незважаючи ні на що. Їхнє право на приватне життя священне. Нині більше, ніж будь-коли", – написав Дуров.

Росія готується до відключення інтернету

Попри блокування соцмереж та закриті незалежні ЗМІ у Росії вийшли на антивоєнні протести мешканці 50 міст. Тому в Кремлі вирішили, що потрібно зовсім позбавити своїх громадян неконтрольованого інтернету.

Раніше Роскомнагляд оголосив про заборону Facebook. Офіційного рішення щодо відключення Twitter не було, але користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до сервісу.

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Роскомнагляд також надіслав скаргу Google на те, що громадяни Росії чомусь замість реклами товарів та послуг бачать фото вбитих російських солдатів.

Трохи раніше Google вирішив запровадити санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну. З 26 лютого російські державні телеканали RT та інші не можуть отримати гроші за перегляд реклами на їхніх каналах.

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