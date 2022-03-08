Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Российские войска пытаются зайти в Мариуполь по расчищенному гуманитарному коридору – Азов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 12:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты блокируют вывод мирных жителей из города и пытаются захватить Мариуполь
В Мариуполе срывают эвакуацию мирных жителей.
В Мариуполе срывают эвакуацию мирных жителей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе русские войска коварно пытаются воспользоваться расчищенным гуманитарным коридором, чтобы войти в город.

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.

Реклама

Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое.

"Просто сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг приступил к атаке на Мариуполь именно в этом направлении", – говорится в сообщении.

Предыдущие попытки эвакуации из Мариуполя

Ни 6, ни 5 марта эвакуация местных жителей из Мариуполя не состоялась. Россияне обстреливали места скопления людей, которые хотели эвакуироваться из города и сорвали договоренности о безопасном выводе украинцев из Мариуполя.

Также в город не смог добраться гуманитарный конвой, отправленный из Запорожья. Он должен привезти жителям Мариуполя медикаменты и продукты первой необходимости.

Реклама

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") рассказал о ситуации в городе на вечер 6 марта:

"Геноцид украинского народа прямо сейчас. Враг продолжает обстреливать город Мариуполь. По МКР "Восточный" плеет ТОС-1 "Буратино", также по городу работает вражеская авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия. Число жертв среди гражданского населения уточняется, целые районы города разрушают и жгут русские кафиры, уничтожая людей!!!" – говорится в сообщении.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день тринадцатый. Оккупанты готовятся к штурму Киева, а РФ ждет дефолт – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять