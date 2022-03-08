Впервые со времен нацистов: в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

В ходе войны Российской Федерации против Украины в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок. Российские оккупанты заблокировали город и сознательно изнуряют его.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Мариуполь – мирный и трудовой город без какой-либо внутренней злобы. Его окружили, заблокировали, специально изнуряют и пытают, оккупанты сознательно отключают связь… В Мариуполе, наверное, впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок… От обезвоживания умер ребенок в 2022 году", – сказал он.
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Эвакуация мирных жителей
В Министерстве обороны Украины сообщили, что для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и так далее.
Тем не менее, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.
"Такие действия русских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!" – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 8 марта
- Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
- В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
- В сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети. В данный момент информация о пострадавших уточняется.
- В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев. в результате обстрелов и боев.
- Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).