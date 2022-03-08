Вперше з часів нацистів: у Маріуполі від зневоднення померла дитина

У ході війни Російської Федерації проти України у Маріуполі від зневоднення померла дитина. Російські окупанти заблокували місто і свідомо виснажують його.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Маріуполь – мирне і трудове місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують і катують, окупанти свідомо відключають зв'язок... У Маріуполі, напевно, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина... Від зневоднення померла дитина в 2022 році", – сказав він.
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Евакуація мирних жителів
У Міністерстві оборони України повідомили, що для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом, захисниками міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо.
Тим не менш, окупанти не випустили дітей, жінок, людей похилого віку з міста. Ворог розпочав атаку саме у напрямку гуманітарного коридору.
"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!" – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися в глиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- На Київщині понад півтора десятка населених пунктів опинилися відрізані від світу, людям потрібен коридор для доставляння продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- У Мережі з’явилися документальні свідоцтва про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, які були завдані цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
- У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
- Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).