Вперше з часів нацистів: у Маріуполі від зневоднення померла дитина

Місто оточили та заблокували російські військові

Розбомблений Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

У ході війни Російської Федерації проти України у Маріуполі від зневоднення померла дитина. Російські окупанти заблокували місто і свідомо виснажують його.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Реклама

"Маріуполь – мирне і трудове місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують і катують, окупанти свідомо відключають зв'язок... У Маріуполі, напевно, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина... Від зневоднення померла дитина в 2022 році", – сказав він.

Евакуація мирних жителів

У Міністерстві оборони України повідомили, що для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом, захисниками міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо.

Тим не менш, окупанти не випустили дітей, жінок, людей похилого віку з міста. Ворог розпочав атаку саме у напрямку гуманітарного коридору.

Реклама

"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!" – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 8 березня