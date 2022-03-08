Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение России, день тринадцатый. Оккупанты готовятся к штурму Киева, а РФ ждет дефолт – онлайн

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 04:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары – главное за 8 марта
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке. Тем временем РФ достигла "рекорда" – стала самой подсанкционной страной в мире. Аналитики уже прогнозируют, что такими темпами экономике РФ осталось недолго – дефолт можно ждать уже 15 апреля.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

Реклама

8 марта

04:21 Вранье России окончательно взбесило США. Спикер Госдепа Нед Прайс уже в открытую потребовал от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прекратить врать.

Последней каплей стал пост от имени Лаврова на странице посольства РФ в Великобритании:

"Цель специальной военной операции России — остановить любую войну, которая может начаться на территории Украины или начаться оттуда", – заявили в Кремле.

Реклама

04:20 Во время военного положения украинским военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительно 30 тысяч гривень в месяц. Для этого Кабмин Украины внес изменения в постановление №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

03:32 Аналитики просчитали, когда Россию ждет дефолт. Руководитель по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков Morgan Stanley & Co Саймон Уэвер считает, что он может наступить уже 15 апреля. Это ознаменует окончание 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые правительство РФ должно по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

03:18 Россия установила очередной рекорд, став страной с наибольшим числом санкций – за первые 10 дней вторжения в Украины оккупанты получили больше ограничений, чем Иран на 10 лет. Для сравнения, наводим список самых подсанкционных стран:

Реклама
  1. Россия – 5356;
  2. Иран – 3616;
  3. Сирия – 2608;
  4. КНДР – 2077;
  5. Венесуэла – 651.

02:47 Всемирный банк утвердил для Украины пакет кредитов и грантов на сумму 723 миллиона долларов. Это немного больше, чем заявлялось ранее – тогда речь шла о 700 млн долларов.

02:19 В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.

Фото NEXTA

02:18 Российские оккупанты скинули бомбы на жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. В результате в домах начались пожары, спасатели сейчас разбирают завалы и тушат возгорания. Также оккупанты уничтожили дома в селе Бытица. По предварительной информации, есть пострадавшие, количество жертв еще устанавливают.

01:55В Минобороны рассказали о планах оккупантов: они готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку. Также военные РФ все еще пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом Россия хочет создать сухопутный коридор между оккупированным Крымом и континентальной частью РФ.

01:40 Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать домой весь украинский миротворческий контингент. Вместе с нашими военными домой вернутся и их вертолеты.

01:01 Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России. Он участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма", то есть, оккупацию.

Герасимов. Фото ГУР Минобороны

01:00 В Минобразования заявили, что Украина не может позволить себе отказ от образовательного процесса в период войны. Как будут учиться школьники и студенты – читайте в нашем материале.

00:25 Мэр Житомира Сергей Сухомлин подвел итоги дня: российские военные нанесли авиаудары по трем военным объектам. Тем временем город продолжает принимать гуманитарную помощь и помогать военным.

00:20 Россияне уже почувствовали действие санкций Visa и Mastercard против РФ из-за вторжения в Украины. Российские туристы в банкоматах аэропорта Тбилиси (Грузия) не смогли снять деньги в банкоматах. В Сети уже показали, как люди тщетно пытаются получить деньги.

00:15 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, как в дальнейшем можно усилить давление на РФ.

"Мы интенсивно координируем важные дальнейшие шаги по усилению давления на Россию. Пока Путин отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну с Украиной, давление будет усиливаться. Благодарен США за поддержку Украины",написал Кулеба в Twitter.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Оккупанты разрушили жилые дома в Сумах и пригороде – среди погибших есть дети (видео) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять