Военные РФ расстреляли автомобиль с воспитательницами детдома в Николаевской области

Женщины ехали на работу в машине с маркировкой "красного креста"

В Николаевской области расстреляли воспитательниц. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области 8 марта на кировоградской трассе "Н-14" русские войска расстреляли микроавтобус маркированный знаками "красного креста". В котором ехали на смену воспитательнице детского дома.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

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Как все произошло

На "кировоградской" трассе оккупанты расстреляли смену женщин воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, маркированный знаками "красного креста", загорелся.

"Только вдумайтесь, даже маркировка "красного креста" не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое", – подчеркнула Замазеева.

Что известно о погибших

В результате обстрела, по предварительной информации, погибли, минимум, трое наших воспитательниц. Еще двое были ранены, но смогли с другими коллегами добраться до позиций украинских военных, где им была оказана помощь.

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Место трагедии. Фото: news.pn

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