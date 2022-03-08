Військові РФ розстріляли автомобіль із виховательками дитбудинку на Миколаївщині

Жінки їхали на роботу в машині із маркуванням "червоного хреста"

В Миколаївській області розстріляли виховательок. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області 8 березня на кіровоградській трасі "Н-14" російські війська розстріляли мікроавтобус маркований знаками "червоного хреста". В якому їхали на зміну виховательки дитячого будинку.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

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Як все сталося

На "кіровоградській" трасі окупанти розстріляли зміну жінок вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу, мікроавтобус, який був маркований знаками "червоного хреста", загорівся

"Тільки вдумайтесь, навіть маркування "червоного хреста" не зупинило військо антихриста, бо в їх пустих головах відсутнє будь-що людське", – наголосила Замазєєва.

Що відомо про загиблих

В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло, мінімум, троє наших виховательок. Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм була надана допомога.

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Місце трагедії. Фото: news.pn

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