Везли допомогу тваринам: у Бучі російськими військами розстріляно волонтерів

Росіяни розстріляли волонтерів

Российские оккупанты продолжают зверствовать на территории Украины / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вбили людей, які везли допомогу для притулку, де знаходилися тварини. Про це повідомляється на сторінці у Facebook пабліку UAnimals.

"У Бучі російські окупанти розстріляли волонтерів, коли ті везли допомогу до притулку для тварин. Вічна пам'ять", – йдеться у повідомленні.

11-й день війни в Україні

Українські захисники вже одинадцятий день протистоять російським окупантам. Військові РФ розпочали перегрупування, щоб продовжити наступ на основні міста, але зазнають великих втрат завдяки ЗСУ. Тим часом компанії продовжують закривати бізнеси в країні-агресорі – до списку додалися вже Visa і Mastercard.

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Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ЗСУ взяли в полон настільки багато російських окупантів, що в Україні з'являться цілі табори для їх утримання.

Російські окупанти обстріляли Харків – у небі місцеві жителі помітили ворожий літак.

Окупанти направили основні зусилля на оточення Києва, Харкова, Миколаєва, вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей та створення сухопутного коридору з Донбасу до Криму.

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Внаслідок ворожого обстрілу Маріуполя поранено тисячі людей.