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СЬОГОДНІ Новини України

Біля Нової Каховки військові РФ розстріляли авто із сім'єю, загинули діти

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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27 лютого, 09:20
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Трагедія сталася у перший день війни
Вбиті росіянами Анна та Олег Федьки (ліворуч) та Ірина Федько з донькою Софією (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Вбиті росіянами Анна та Олег Федьки (ліворуч) та Ірина Федько з донькою Софією (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові розстріляли в автомобілі цілу сім'ю. Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей.

Про це сказав мер міста Володимир Коваленко у прямому ефірі. За його словами, трагедія сталася 24 лютого.

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"Автомобіль переїжджав через Каховську ГЕС. Вони (родина. – Ред.) не зупинилися на вимогу і автомобіль повністю розстріляли", – сказав мер.

Як повідомляє zaxid.net, члени загиблої сім'ї:

  • Федько Олег Іванович, 56 років
  • Федя Ганна Василівна, 56 років
  • Федя Ірина Олександрівна, 27 років
  • Федя Софія Олегівна, 6 років
  • Федько Іван Олегович, півтора місяці

Люди не можуть евакуюватися

Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, однак усередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.

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Ситуація в Україні 27 лютого

  • Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався із потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
  • У Києві внаслідок обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Дитину привезли до лікарні вже мертвою. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих, їх доправили до лікарні "Охматдит".
  • Українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром. Магомед Тушаєв був на чолі 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні, який називали "елітним".
  • Родичі окупантів масово телефонують на гарячу лінію "Повернися живим з України", вони шукають своїх близьких.
  • У Василькові точаться бої за аеропорт, який російські окупанти намагаються захопити. Через це рятувальники не можуть почати гасити нафтобазу у Васильківській громаді. Голова Київської ОДА Олексій Кулеба написав, що снаряд влучив в один із 10 резервуарів з пальним, вогонь може поширитися і на решту.

Також нагадаємо, що під Херсоном українські військові знищили російську техніку.

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