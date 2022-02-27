Нову Каховку контролюють окупанти – мер міста

Станом на 27 лютого, Каховська ГЕС перебуває під контролем РФ. Нова Каховка окупована, але російських військ у місті немає.
Про це заявив мер Володимир Коваленко у прямому ефірі.
"З першого дня (війни – Ред.), через 5 годин Каховська ГЕС була взята російськими військами – і навколо міста знаходяться... З першого дня місто, не розумію навіть чому, спокійно відступило – і знаходиться в руках російської армії, не стільки місто, скільки Каховська ГЕС", – заявив він.
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Коваленко додав, що об 11 ранку першого дня війни "ще ніхто нічого не зрозумів", військові адміністрації збиралися, адміністрація наради проводила – а російські війська "вже були на ГЕС".
Приміщення виконкому взято під охорону і мер туди заходить щодня.
"На сьогодні у місті жодних прапорів немає", – заявив Коваленко.
Ситуація в Україні 27 лютого
- Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався із потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
- У Києві внаслідок обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Дитину привезли до лікарні вже мертвою. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих, їх доправили до лікарні "Охматдит".
- Українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром. Магомед Тушаєв був на чолі 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні, який називали "елітним".
- Родичі окупантів масово телефонують на гарячу лінію "Повернися живим з України", вони шукають своїх близьких.
- У Василькові точаться бої за аеропорт, який російські окупанти намагаються захопити. Через це рятувальники не можуть почати гасити нафтобазу у Васильківській громаді. Голова Київської ОДА Олексій Кулебана написав, що снаряд влучив в один із 10 резервуарів з пальним, вогонь може поширитися і на решту.
Також нагадаємо, що під Херсоном українські військові знищили російську техніку.