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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новую Каховку контролируют оккупанты – мэр города

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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27 февраля, 08:20
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В самом городе войск РФ нет, они стоят на Каховской ГЭС и на главном сооружении Северо-Крымского канала
Новая Каховка. Фото: коллаж "Сегодня"
Новая Каховка. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 27 февраля, Каховская ГЭС находится под контролем РФ. Новая Каховка оккупирована, но российских войск в городе нет.

Об этом заявил заявил мэр Владимир Коваленко в прямом эфире.

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"С первого дня (войны – Ред.), через 5 часов Каховская ГЭС была взята российскими войсками – и вокруг города находятся… С первого дня город, не понимаю даже почему, спокойно отступил – и находится в руках российской армии, не столько город, сколько Каховская ГЭС", – заявил он.

Коваленко добавил, что в 11 утра в первый день войны "еще никто ничего не понял", военные администрации собирались, администрация совещания проводила – а российские войска "уже были на ГЭС".

Помещение исполкома взято под охрану и мэр туда заходит раз в день.

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"На сегодняшний день в городе никаких флагов нет", – заявил Коваленко.

Ситуация в Украине 27 февраля

  • Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
  • В Киеве в результате обстрела погиб шестилетний мальчик. Ребенка привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу "Охматдет".
  • Украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Магомед Тушаев был во главе 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни, который называли "элитным".
  • Родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины", они разыскивают своих близких.
  • В Василькове продолжаются бои за аэропорт, который российские оккупанты пытаются захватить. Из-за этого спасатели не могут начать тушить нефтебазу в Васильковской общине. Глава Киевской ОГА Алексей Кулебана написал, что снаряд попал в один из 10 резервуаров с топливом, огонь может распространиться и на остальные.

Также напомним, что под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.

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