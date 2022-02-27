Возле Новой Каховки военные РФ расстреляли авто с семьей, погибли дети

Трагедия произошла в первый день войны

Убиты россиянами Анна и Олег Федьки (слева) и Ирина Федько с дочерью Софией (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные расстреляли в автомобиле целую семью. Погибли пять человек, среди них двое детей.

Об этом сказал мэр города Владимир Коваленко в прямом эфире. По его словам трагедия произошла 24 февраля.

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"Автомобиль переезжал через Каховскую ГЭС. Они (семья – Ред.) не остановились по требованию, и автомобиль полностью расстреляли", – сказал мэр.

Как сообщает zaxid.net, члены погибшей семьи:

Федько Олег Иванович, 56 лет

Федя Анна Васильевна, 56 лет

Федя Ирина Александровна, 27 лет

Федя София Олеговна, 6 лет

Федько Иван Олегович, полтора месяца

Люди не могут эвакуироваться

Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.

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Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

В Киеве в результате обстрела погиб шестилетний мальчик. Ребенка привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу "Охматдет".

Украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Магомед Тушаев был во главе 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни, который называли "элитным".

Родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины", они разыскивают своих близких.

В Василькове продолжаются бои за аэропорт, который российские оккупанты пытаются захватить. Из-за этого спасатели не могут начать тушить нефтебазу в Васильковской общине. Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба написал, что снаряд попал в один из 10 резервуаров с топливом, огонь может распространиться и на остальные.

Также напомним, что под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.