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Російські війська намагаються зайти в Маріуполь розчищеним гуманітарним коридором – Азов

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 березня, 12:52
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Окупанти блокують виведення мирних жителів із міста та намагаються захопити Маріуполь
В Маріуполі зривають евакуацію мирних жителів.
В Маріуполі зривають евакуацію мирних жителів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Маріуполі російські війська підступно намагаються скористатися розчищеним гуманітарним коридором, щоб зайти у місто.

Про це повідомляє полк "Азов" в Telegram.

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Спеціально для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищення дороги від мін, знято інженерні загородження та інше.

"Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Попередні спроби евакуації з Маріуполя

Ні 6, ні 5 березня евакуація місцевих жителів з Маріуполя не відбулася. Росіяни обстрілювали місця скупчення людей, які хотіли евакуюватися з міста та зірвали домовленості про безпечне виведення українців із Маріуполя.

Також у місто не зміг дістатися гуманітарний конвой, який був відправлений з Запоріжжя. Він мав привезти жителям Маріуполя медикаменти та продукти першої необхідності.

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Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") розповів про ситуацію у місті на вечір 6 березня:

"Геноцид українського народу прямо зараз. Ворог продовжує обстрілювати місто Маріуполь. По МКР "Східний" гатить ТОС-1 "Буратіно", також по місту працює ворожа авіація, танки, ствольна та реактивна артилерія. Кількість жертв серед цивільного населення уточнюється, цілі райони міста руйнують і палять російські окупанти, знищуючи людей!!!" – йдеться у повідомленні.

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