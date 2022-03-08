Світовий банк погодив нову суму підтримки України – скільки дадуть

Світовий банк заявив, що його виконавча рада у понеділок, 7 березня, затвердила для України пакет кредитів та грантів на суму 723 мільйони доларів для України. Це трохи більше, ніж заявлялося раніше, коли йшлося про 700 млн доларів.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Що відомо
Повідомляється, що ці кошти підуть на підтримку державного бюджету України, оскільки країна бореться із російським вторгненням.
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"Пакет включає додатковий кредит у розмірі 350 мільйонів доларів США до попереднього кредиту Світового банку, збільшений приблизно на 139 мільйонів доларів за рахунок гарантій Нідерландів і Швеції", – йдеться в заяві банку.
Пакет також включає гранти у розмірі 134 млн доларів з Великобританії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії, а також паралельне фінансування у розмірі 100 млн доларів з Японії.
Підтримка
- Оскільки Росію вже ніхто з міжнародних організацій не збирається підтримувати, західні країни можуть більше коштів виділити Україні.
- Трохи раніше Україні затвердили транш у 668 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Відомство схвалило негайне виділення грошей нашій країні.
- Голова НБУ розповів, що від початку вторгнення Росії в Україну наша країна отримала міжнародну фінансову, технічну та гуманітарну підтримку на загальну суму 15 млрд долярів. Близько 5 млрд з них попрямували відразу до бюджету, а решта суми – це гуманітарна та військова допомога. І допомога продовжує надходити.