Світовий банк погодив нову суму підтримки України – скільки дадуть

Дадуть трохи більше, ніж обіцяли раніше

Світовий банк на стороні України / Колаж "Сьогодні"

Світовий банк заявив, що його виконавча рада у понеділок, 7 березня, затвердила для України пакет кредитів та грантів на суму 723 мільйони доларів для України. Це трохи більше, ніж заявлялося раніше, коли йшлося про 700 млн доларів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Що відомо

Повідомляється, що ці кошти підуть на підтримку державного бюджету України, оскільки країна бореться із російським вторгненням.

"Пакет включає додатковий кредит у розмірі 350 мільйонів доларів США до попереднього кредиту Світового банку, збільшений приблизно на 139 мільйонів доларів за рахунок гарантій Нідерландів і Швеції", – йдеться в заяві банку.

Пакет також включає гранти у розмірі 134 млн доларів з Великобританії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії, а також паралельне фінансування у розмірі 100 млн доларів з Японії.

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