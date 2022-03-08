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СЬОГОДНІ Новини України

У МВС пояснили, що робитимуть з полоненими окупантами

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 22:12
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Україна використовуватиме усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що буде з військовополоненими
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що буде з військовополоненими / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна чітко дотримуватиметься усіх норм міжнародного гуманітарного права. Усі російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону, передає МВС України.

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"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", – сказав він.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна використовуватиме всі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом працюватимуть на відновлення економіки України", – додав Єнін.

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На Миколаївщині ЗСУ взяли в полон групу окупантів

У Снігурівці Миколаївської області українські військові взяли у полон групу окупантів. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Пощастило їм – не удобрили нашу землю!" – написав Антон Геращенко.

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