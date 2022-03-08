Вони взяли парадну форму та думали стерти Україну за 10 днів, – Арестович

Радник ОП розповів, який був план у Кремля щодо захоплення України і чому він провалився

Російські окупанти прорахувалися, заявив Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові думали швидко закінчити операцію на території України, але не розрахували свої сили.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, є аналітичні оцінки, технічні, матеріальні витрати, а є дані, які не піддаються розрахункам.

"Вони прорахували, але не все. Сподівалися, що президента України Володимира Зеленського ніхто не захищатиме, бо вони зайшли, як їм здавалося, коли у нього нібито була низька підтримка". Вони також привезли з собою парадну форму і думали, що за 5-10 діб проведуть парад на нашій території, тобто Зеленський втече чи буде вбито. Спроби його вбити були неодноразові, – сказав він.

Також Арестович розповів про плани окупантів щодо встановлення свого керівництва на нашій території.

"Вони планували провести тут парад, поставити маріонетковий уряд і потім піти звідси з почуттям виконаного обов'язку, щоб потім підписати договір, що жодного НАТО, свої прапори та російська мова, незалежність "ЛНР", "ДНР" та Крим. Зараз вони розуміють, що йдеться вже про поразку Росії, сил у них формально не залишилося", – сказав він.

13-й день війни в Україні

Окупанти продовжують зазнавати розгромних втрат, намагаючись захопити українські землі. Генштаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 .

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Темп просування військ ворога суттєво сповільнився . Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у рамках Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами.

На територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти, пограбування, насильницькі дії щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій у густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури.

У Київській області понад півтора десятки населених пунктів виявилися відрізані від світу , людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків Коридор потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.

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З моменту російського вторгнення 24 лютого з України поїхали 1735068 громадян.

У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". По його словам, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв. в результаті обстрілів та боїв.