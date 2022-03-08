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СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти перетворюються на мародерів. Обстановка на 13-й ранок вторгнення Росії

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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8 березня, 06:54
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Темпи наступу спадають, а військових злочинів з боку ворога стає лише більше
Російські військові відстають від графіка війни, який їм дав Путін
Російські військові відстають від графіка війни, який їм дав Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію станом на 06:00 8 березня щодо російського вторгнення:

Темп просування військ ворога значно уповільнився. Угрупування сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон на визначених рубежах.

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  • На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.
  • Сили оборони Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.
  • У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.
  • На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.
  • Угрупування Повітряних Сил Збройних Сил України успішно відбиває ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника, здійснює протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

  • Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях що тимчасово зайняті російськими окупантами широко фіксуються факти, пограбування, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.
  • На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.
  • Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

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