Окупанти перетворюються на мародерів. Обстановка на 13-й ранок вторгнення Росії

Темпи наступу спадають, а військових злочинів з боку ворога стає лише більше

Російські військові відстають від графіка війни, який їм дав Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію станом на 06:00 8 березня щодо російського вторгнення:

Темп просування військ ворога значно уповільнився. Угрупування сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон на визначених рубежах.

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На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.

напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках. У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва .

проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті . На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

Угрупування Повітряних Сил Збройних Сил України успішно відбиває ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника, здійснює протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.