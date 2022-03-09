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МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленій окупантами

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 05:52
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Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ – що відомо
Чорнобильську станцію захопили окупанти
Чорнобильську станцію захопили окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС, яку захопили російські окупанти, припинили передачу даних до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Reuters.

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"Віддалена передача даних із систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена", – відзначили в агенції.

Поки що невідомо, із чим пов'язана втрата зв'язку.

Ситуація у Чорнобильській зоні

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції знаходиться у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк додав, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильською зоною втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі ЧАЕС: або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", – сказав він.

Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

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