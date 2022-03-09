В Украине ликвидировали известного подполковника из РФ

Оккупанты несут очередные потери среди высшего командного состава своей армии. Украинские защитники ликвидировали двух офицеров – Константина Зизевского и Юрия Агаркова.
Об этом сообщают Сухопутные войска ЗСУ в Facebook.
"Число ликвидированного старшего командного состава российской федерации растет. Вот еще один. Командир 33-го мотострелкового полка гвардии подполковник Юрий Агарков", – говорится в сообщении.
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Что известно о погибших
Погибшие два офицера-десантника, чья служба ранее была связана с 76 десантно-штурмовой дивизией.
Оба офицера – представители военных династий, родом из Псковской области.
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