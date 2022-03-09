В Украине ликвидировали известного подполковника из РФ

Оккупанты остались еще без двух офицеров

Российские оккупанты несут огромные потери личного состава / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты несут очередные потери среди высшего командного состава своей армии. Украинские защитники ликвидировали двух офицеров – Константина Зизевского и Юрия Агаркова.

Об этом сообщают Сухопутные войска ЗСУ в Facebook.

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"Число ликвидированного старшего командного состава российской федерации растет. Вот еще один. Командир 33-го мотострелкового полка гвардии подполковник Юрий Агарков", – говорится в сообщении.

Юрий Агарков погиб на украинской земле. Фото: СВ ЗСУ/Facebook

Что известно о погибших

Погибшие два офицера-десантника, чья служба ранее была связана с 76 десантно-штурмовой дивизией.

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Оба офицера – представители военных династий, родом из Псковской области.

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