Інсайд з переговорів України та РФ: апетити росіян зменшилися

Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю розповів, що очікується від переговорного процесу з Москвою

Вінниця. Вести переговори з окупантом на тлі геноциду українців дуже складно / Колаж "Сьогодні"

Колишній посол України у США Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів, як відбуваються переговори із злочинним режимом Росії. Зокрема він розповів, чим переговори в Білорусі відрізняються від переговорів міністрів закордонних справ.

Ультиматуми нікуди не поділися

"Такі переговори, які вже були три рази, вони не можуть принести нам мир. Хоча, за моїми даними, там обговорюється реально широкий спектр питань, які передаються російською делегацією прямо з Кремля. Це ті самі російські ультимативні вимоги, які озвучені всьому світу. До речі, перелік вже менший, ніж був раніше. Скажімо так, з кожним днем оборони України ці апетити зменшуються з кількістю загиблих росіян та їх втрат, зупинкою просування. Звучить це так само ультимативно, проте на переговорах апетити зменшуються", – зазначив Чалий.

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Дипломат також розповів, що є два типи переговорів. Одні, які веде українська делегація на території Білорусі, другі — які збирається провести глав МЗС РФ Сергій Лавров із головою нашого зовнішньополітичного відомства Дмитром Кулебою.

"Такі переговори відбудуться вперше. Раніше вони (Росія – Ред.) навіть відмовлялися сідати за стіл переговорів з представником української влади. Тут є можливості поговорити серйозніше. Можливо, підготовка переговорів на вищому рівні. Якщо вони, до речі, не зірвуться. Чому можуть зірватися? Дуже важко вести переговори під атаками на цивільне населення. У тому числі касетними ракетами, вакуумними бомбами – зброєю масового знищення", – зазначив Чалий.

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Переговорний фронт