Чи безпечно святкувати 8 березня в Харкові – як йде війна на Пивнічному Сході країни

Попри бомбардування Харків намагається не втрачати людянності та турбується про звичайних мешканців

Жіноче свято Харків зазначає, не здаючись

Восьме березня для Харкова свято особливе. Було. Здається в минулому житті.

Олексій Костенко, відомий харківський блогер з дружиною і дитиною ночує дома. У них перший поверх, і ніби

не так страшно. Щоправда, напередодні, 7 березня кілька годин таки провели у підвалі. Поруч, каже, сильно бомбили.

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Про перемир'я чув, однак назвати це таким словом не може. Називає це затишшя. На вечерю сьогодні будуть налисники, і не тому, що нещодавно була масляна, ні. Просто є колись звичні, а тепер такі дефіцитні мука, яйця та кефір.

Восьме березня, хоч і свято, та чогось особливого тут не чекають. За вікном, каже, Олександр, проліски зійшли. Вечері зірву і подарую доньці. Власне і все. Саме таким і буде для них цьогорічне 8 березня.

І не лише для них. Місто яке кілька днів прошивали ворожі снаряди, у 21-му столітті, 8-го березня ніби приходить до тями. Мирних і господарських містян в цей день більше цікавить, яка ситуація на фронті, де буде хліб, і скільки людей залишилось у їх будинку.

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8 березня чи 13 день війни?

8 березня припав на тринадцятий день російсько-української війни. Офіційні реляції з передової певною мірою заспокоює.

"Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків – марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минуло добу не було. Складна ситуація по місту Ізюм", – повідомляє Міністерство оборони України.

Ще 6 березня 2 батальйони тактичних груп намагалисся захопити місто Ізюм. Українські захисники стійко обороняли населений пункт, тому противник вдався до своєї підступної та злочинної практики – обстрілів житлових кварталів.

Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучали й в центральні райони Ізюма. Обстріляли вороги і центральну міську лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів.

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"Станом на 8 березня російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення."



Світлини Надія Решетова відзначала в коридорі

Щодо евакуації ситуація теж досить складна. Андрій Решетов, телефонує до мами щодня, по кілька разів. Жінка залишилась у Харкові, з двома собачками, в той час як син поїхав у справах до Києва і не встиг повернутись.

Мама їхати з Харкова не планує, тим паче, що надто багато пліток, про російській евакуаційні автобуси, які просто на вулиці ловлять людей, і везуть до Росії. Принаймні про таке говорять у них у дворі.

"З усього будинку, а це звичайна радянська хрущовка, залишилось певно половина людей. Більшість виїхали – хто у Львів, хто на Захід. В Росію не поїхав ніхто", – каже Надія Решетова.

Втім, без свята не залишилась і вона. Крім того, що українські військові подарували жінці квіти, з тими сусідами, що залишились, вони накрили великий стіл в коридорі третього поверху і сіли святкувати. Світлини надіслал сину. Їхати з тих, хто залишився, уже ніхто не планує. Кому немає куди, а хто вважає, що найгірше вже позаду. Вірне це рішення чи ні, сказати важко.

Харків'яни відзначають свято у міжквартиному коридорі. Так безпечніше. На першому плані – Надія Решетова, яка вирішила не їхати з міста / Фото: "Сегодня"

Чи в Харкові небезпечно?

Більше 600 тис. осіб було евакуйовано потягами "Укрзалізниці" із міста Харкова. Про це 8 березня, повідомив голова

Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Чи в Харкові небезпечно?

Звичайно. Місто, яке стало поперед горла російській армії, і яке не лише не вийшло зустрічати окупантів з квітами, а стало одніє лінією оборони проти загарбників. Все як у жовтні, здавалось, далекого 41-го... тільки нападали тоді з іншого боку, хоча місто знищували з неменшою люттю.

Принаймні ніч напередодні, 7 березня, знову була неспокійна.За минулу добу, повідомляють штабі оборони Харківщини, російські окупаційні війська обстрілювали райони:

Олексіївки,

Пятихаток,

Білогородського шосе,

аеропорту,

Холодної гори,

Північної Салтівки,

Південної Салтівки,

вул. Індустріальна,

райони Чугуєва та Дергачів.

Після опівночі окупант двічі наніс авійаційно-ракетний удар в центрі міста на вулиці Мироносицькій у Харкові.

Під ворожий вогонь потрапив житловий будинок на вулиці Амосова.

Під обстріл потрапив і будинок, на Космонавтів.

Окуповані міста продовжують спротив

Куп'янськ, близько 11:00. Очевидці повідомляють, що через місто йде нова колона російської військової техніки. Зайшли з боку Тополів вночі... – кожен день такі пости в соцмережах.

В самому ж місті місцеві вкотре провели проукраїнський мітинг. Люди, переважно жінки, зібралися біля будівлі міської ради. Вони принесли плакати з написами "Куп’янськ — це Україна", "Свободу українському народу", "Миру українській землі" та "Українські матері проти війни".

Сам мітинг хоч і тривав не більше хвилин 30, та це уже не перша така акція в місті. Мешканці міста продовжують чинити опір російським окупантам.

Все почалось, після того, як мер Куп’янська Геннадій Мацегора 27 лютого заявив про перехід міста під контроль російської армії. Незважаючи на це, місто продовжує чинити опір.



Комунальні служби працюють

Щодо самого Харкова, то всі служби міста працюють нормально, про що не втомлюєтьсмя звітувати міський голова, який здається щохвилини на звязку.

"Комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом – там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню", – каже мер міста Ігор Терехов.

Він додає, що йому теж пропонували здати місто. На телефон пана Терехова прийшло таке ж повідомлення, як і іншим міським чиновникам.

Мер Харкова додає, що комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом — там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню. Напередодні заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.

Околиці Харкова втім залишаються і далі небезпечними. Чи то російські окупанти лякають, чи заробляють термін увязнення, але вони і далі продовжують розповідати, якісь дивні і фантистичні речі, про фашистів і бандерівців, які загрожують подальшому існуванню не лише Росії, а й світу. В мережі обурені відео тепррористів, які вихваляються тим, що обстрілюють Північну Салтівку.



Працює також ЗСУ

Та українські військові працюють. В соцмережах публікують відео, дороги з Харкова до селища Старий Салтів. Вона уся всіяна рештками російської колони.

Судячи із кадрів, це саме тилова колона окупантів, яка перевозить пальне, боєприпаси та їжу. Зупиняти цю техніку вкрай важливо, адже без її вмісту загарбники стають безпорадними.

В Волчанском районі Харьківскоі області було знищено російський десант. Десантно-штурмова група, що прибула на трех вертолетах, намагаласб захопити обєкти в області. Про це сказав, голова Харьківскої військової адмінистрації Олег Синегубов.