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Безопасно ли отмечать 8 марта в Харькове – как идет война на северо-востоке страны

Аналитика "Сегодня"
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8 марта, 23:49
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Несмотря на бомбардировки, Харьков пытается не терять человечности и заботится об обычных жителях
Женский праздник Харьков отмечает, не сдаваясь
Женский праздник Харьков отмечает, не сдаваясь

Восьмое марта для Харькова праздник особенный. Было. Кажется в прошлой жизни.

Алексей Костенко, известный харьковский блоггер с женой и ребенком ночует дома. У них первый этаж,
не так страшно. Правда, накануне, 7 марта несколько часов провели в подвале. Рядом, говорит, сильно бомбили.

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О перемирии слышал, однако назвать это таким словом не может. Называет это затишье. На ужин сегодня будут блинчики, и не потому, что недавно была Масленница, нет. Просто есть когда-то привычные, а теперь такие дефицитные мука, яйца и кефир.

Восьмое марта, хоть и праздник, но чего-то особенного здесь не ждут. За окном, говорит Александр, подснежники взошли. Сорву и подарю дочери. Собственно, и все. Именно таким и будет для них 8 марта этого года.

И не только для них. Город, который несколько дней прошивали вражеские снаряды, 8 марта будто приходит в себя. Мирных и хозяйственных горожан в этот день больше интересует, какая ситуация на фронте, где будет хлеб и сколько людей осталось в их доме.

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8 марта или 13-й день войны

8 марта пришелся на тринадцатый день русско-украинской войны. Официальные реляции с передовой в определенной степени успокаивают.

"Враг замедлил свои наступательные действия, поняв, что попытки захватить Харьков – бесполезны. Мы свои позиции держим. Прорывов и атак боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было. Сложная ситуация по городу Изюм", – сообщает Министерство обороны.

Еще 6 марта две батальоно-тактические групп пытались захватить город Изюм. Украинские защитники устойчиво обороняли населенный пункт, поэтому противник прибег к своей коварной и преступной практике – обстрелам жилых кварталов.

Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попадали и в центральные районы Изюма. Враги обстреляли центральную городскую больницу, больным пришлось выбираться из-под завалов.

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"По состоянию на 8 марта российский оккупант продолжает осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", – сообщается официально.


Праздник Надежда Решетова отмечала в коридоре

Что касается эвакуации, ситуация тоже довольно сложная. Андрей Решетов звонит маме каждый день по несколько раз. Женщина осталась в Харькове, с двумя собачками, в то время как сын уехал по делам в Киев и не успел вернуться.

Мама ехать из Харькова не планирует, тем более что слишком много сплетен, о российской эвакуационные автобусы, которые прямо на улице ловят людей, и везут в Россию. По крайней мере, об этом говорят у них во дворе.

"Из всего дома, а это обычная советская хрущевка, осталась половина людей. Большинство уехали – кто во Львов, кто на Запад. В Россию не уехал никто", – говорит Надежда Решетова.

Впрочем, без праздника не осталась и она. Кроме того, что украинские военные подарили женщине цветы, с оставшимися соседями они накрыли большой стол в коридоре третьего этажа и сели праздновать. Фотографии прислал сыну. Ехать из оставшихся уже никто не планирует. Кому некуда, а кто считает, что хуже уже позади. Верно это решение или нет, сказать сложно.

Харьковчане отмечают праздник в межквартином коридоре. Так безопаснее. На первом плане – Надежда Решетова, которая решила не уезжать из города
Харьковчане отмечают праздник в межквартином коридоре. Так безопаснее. На первом плане – Надежда Решетова, которая решила не уезжать из города / Фото: "Сегодня"

Опасно ли в Харькове?

Более 600 тыс. человек были эвакуированы поездами "Укрзализныци" из города Харькова. Об этом 8 марта, сообщил голова Харьковская областная военная администрация Олег Синегубов. Опасно ли в Харькове?

Конечно. Город, вставший перед горлом русской армии, и который не только не вышел встречать кафиров с цветами, а стал одним линией обороны против захватчиков. Все как в октябре, казалось, далекого 41-го... только нападали тогда с другой стороны, хотя город уничтожали с малейшей яростью.

По крайней мере, ночь накануне, 7 марта, снова была неспокойная. За минувшие сутки, сообщают штабы обороны Харьковщины, российские оккупационные войска обстреливали районы:

  • Алексеевка,
  • Пятихаток,
  • Белогородского шоссе,
  • аэропорта,
  • Холодная гора,
  • Северной Салтовки,
  • Южной Салтовки,
  • ул. Индустриальная,
  • районы Чугуева и Дергачев.
  • После полуночи оккупант дважды нанес авиационно-ракетный удар в центре города по улице Мироносицкой в Харькове.

Во вражеский огонь попал жилой дом на улице Амосова.

Под обстрел попал и дом на Космонавтов.

Оккупированные города продолжают сопротивление

Купянск, около 11:00. Очевидцы сообщают, что через город идет новая колонна российской военной техники. Зашли со стороны Тополов ночью... – каждый день такие посты в соцсетях.

В самом же городе местные раз провели проукраинский митинг. Люди, преимущественно женщины, собрались у здания городского совета. Они принесли плакаты с надписями "Купянск – это Украина", "Свободу украинскому народу", "Мир украинской земли" и "Украинские матери против войны".

Сам митинг хоть и длился не больше минут 30, но это уже не первая такая акция в городе. Жители города продолжают сопротивляться российским оккупантам.

Все началось после того, как мэр Купянска Геннадий Мацегора 27 февраля заявил о переходе города под контроль российской армии. Несмотря на это, город продолжает сопротивляться.


Коммунальные службы работают

Что касается самого Харькова, то все службы города работают нормально, о чем не устает отчитываться городской голова, который кажется ежеминутно на связи.

"Коммунальные службы работают, Харьков снабжен водой, теплом – там, где это возможно, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению", – говорит мэр города Игорь Терехов.

Он добавляет, что ему тоже предлагали сдать город. На телефон Терехова пришло такое же сообщение, как и другим городским чиновникам.

Мэр Харькова добавляет, что коммунальные службы работают, Харьков снабжен водой, теплом – там, где это возможно, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению. Накануне заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха сообщил, что российские кафиры предлагали ему начать переговоры о передаче власти в области.

Окрестности Харькова, впрочем, остаются и дальше опасными. То ли российские кафиры пугают, или зарабатывают срок заключения, но они и дальше продолжают рассказывать, какие-то странные и фантистические вещи, о фашистах и бандеровцах, угрожающих дальнейшему существованию не только России, но и мира. В сети возмущены видеотепрористы, которые хвастаются тем, что обстреливают Северную Салтовку.


Работает также ВСУ

Но украинские военные работают. В соцсетях публикуют видео, дороги из Харькова в поселок Старый Салтов. Она вся усеяна остатками русской колонны.

Судя по кадрам, это именно тыловая колонна кафиров, которая перевозит горючее, боеприпасы и еду. Останавливать эту технику крайне важно, ведь без ее содержания захватчики становятся беспомощными.

В Волчанском районе Харьковской области был уничтожен русский десант. Десантно-штурмовая группа, прибывшая на трех вертолетах, пыталась захватить объекты в области. Об этом сказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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