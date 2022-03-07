Третій раунд переговорів завершився, є маленький позитив

Відразу після переговорів поновилися обстріли з боку російських військ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прозвітував про те, як пройшов третій раунд переговорів із Росією.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… З базового політичного блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені", — повідомив він.

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Делегація України залишила Біловезьку Пущу на гвинтокрилах.

Відразу після закінчення переговорів Росія розпочала інтенсивний обстріл. Розриви чути в різних районах Києва, зокрема на Оболоні.

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Переговори України та РФ

Перший раунд переговорів з Росією відбувся 28 лютого на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Представники поїхали до своїх столиць для обговорення з лідерами держав.

Другий раунд відбувся 3 березня. Тоді Подоляк заявляв, що сторони домовилися про гуманітарні коридори у містах, які найбільше постраждали від обстрілу. Однак Росія зірвала домовленості та почала стріляти у мирних жителів.

Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, їй став дорогий її імідж у світі.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висунув вимоги до України, виконання яких нібито може зупинити війну. Там лише три пункти, але вони неприйнятні для Києва: відмовитись від НАТО, визнати Крим російським та визнати незалежність т. з. "ЛДНР".

Також з'явилася інформація, мовляв, експрезидент Віктор Янукович прилетів до Мінська. Раніше повідомляли, що Москва його нібито готує до передачі влади в Україні.

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