Більше не "Путіна". У Єрусалимі паб перейменували на "Зеленський" (фото)

Весь світ зараз підтримує Україну та нашого президента, а також закликає Росію до припинення війни

Власники закладу висловили свою підтримку Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Єрусалимі місцевий паб під назвою "Путін" вже перейменували на "Зеленський". Таким чином, заклад підтримав українців та їхнього президента.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський у Twitter.

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Паб у Єрусалимі, який називався Putin pub, змінив назву. Тепер заклад називається Zelenskiy pub.

В Албанії з'явиться вулиця "Вільна Україна"

Албанія перейменує вулицю в Тирані, де розташовані посольства РФ та України, на вулицю "Вільної України". Про це повідомив мер Тирани Еріон Веліай, передають ЗСУ у Telegram-каналі.

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"Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати у наших громадських місцях", – сказав він.

Раніше повідомлялось, що у Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство ворога, перейменують на честь Героїв України.

У Ризі частину вулиці Антоніас, де також розташоване посольство РФ, перейменують на вулицю Незалежності України.

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