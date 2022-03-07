Більше не "Путіна". У Єрусалимі паб перейменували на "Зеленський" (фото)

У Єрусалимі місцевий паб під назвою "Путін" вже перейменували на "Зеленський". Таким чином, заклад підтримав українців та їхнього президента.
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський у Twitter.
Паб у Єрусалимі, який називався Putin pub, змінив назву. Тепер заклад називається Zelenskiy pub.
Далі по темі
В Албанії з'явиться вулиця "Вільна Україна"
Албанія перейменує вулицю в Тирані, де розташовані посольства РФ та України, на вулицю "Вільної України". Про це повідомив мер Тирани Еріон Веліай, передають ЗСУ у Telegram-каналі.
"Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати у наших громадських місцях", – сказав він.
Раніше повідомлялось, що у Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство ворога, перейменують на честь Героїв України.
У Ризі частину вулиці Антоніас, де також розташоване посольство РФ, перейменують на вулицю Незалежності України.
Читайте також:
- В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн.
- ЗСУ вибили окупантів з аеропорту Миколаєва – голова ОДА.