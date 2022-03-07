ЗСУ вибили окупантів з аеропорту Миколаєва – голова ОДА

Українські військові вибили російського окупанта з Міжнародного аеропорту Миколаєва. З інших напрямків ЗСУ також відбилися.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні у Facebook.
Станом на 14.15 7 березня, аеропорт контролюється українськими військовими.
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"Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуємося там зручніше. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть. Але аеропорт наш. Це точка потрібна", – сказав Кім.
Він також додав, що після атаки російські військові розбіглися найближчими лісами.
"Зараз ми їх там по окрузі, по лісах позбираємо. Тих, які порозбігалися і прийдемо до тями. З інших напрямків теж відбилися. Там вони меншими силами заходили. Розгублені маленькі їжачки – бігають по кущах і не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", – пообіцяв Кім.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже 12-й день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив Україною близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив у нашій країні близько 600 ракет. Однак, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.