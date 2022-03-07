ЗСУ вибили окупантів з аеропорту Миколаєва – голова ОДА

На інших напрямках українські військові теж відбилися

В Миколаєві звільнили аеропорт від окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вибили російського окупанта з Міжнародного аеропорту Миколаєва. З інших напрямків ЗСУ також відбилися.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні у Facebook.

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Станом на 14.15 7 березня, аеропорт контролюється українськими військовими.

"Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуємося там зручніше. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть. Але аеропорт наш. Це точка потрібна", – сказав Кім.

Він також додав, що після атаки російські військові розбіглися найближчими лісами.

"Зараз ми їх там по окрузі, по лісах позбираємо. Тих, які порозбігалися і прийдемо до тями. З інших напрямків теж відбилися. Там вони меншими силами заходили. Розгублені маленькі їжачки – бігають по кущах і не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", – пообіцяв Кім.

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Ситуація в Україні 7 березня