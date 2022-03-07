У Миколаєві ЗСУ переходять у наступ: вибиватимуть з аеропорту окупантів

Здавайтеся поки що не пізно, російські окупанти!

Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що ЗСУ переходить у наступ, щоб відбити аеропорт, до якого зайшов ворог.

Про це він повідомив у Telegram.

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"Хлопці, ми переходимо в наступ. Заср*нці, зайшли в аеропорт наш миколаївський, все інше поотбивали, але ми і звідти їх зараз вип**дуємо", – сказав Кім.

Ситуація в Україні 7 березня