В Николаеве ВСУ переходят в наступление: будут выбивать из аэропорта оккупантов

Сдавайтесь пока не поздно, российские оккупанты!

Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что ВСУ переходит в наступление, чтобы отбить аэропорт, в который зашел враг.

Об этом он сообщил в Telegram.

Реклама

"Ребята, мы переходим в наступление. Заср*нцы, зашли в аэропорт наш николаевский, все остальное поотбивали, но мы и оттуда их щас вып**дуем", – сказал Ким.

Ситуация в Украине 7 марта