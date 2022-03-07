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Місто обороняється, ворог уб'ється об стіну: Кім про ситуацію у Миколаєві

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 березня, 10:36
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Кім розповів про сьогоднішні спроби штурмувати Миколаїв
Миколаїв обороняється від російських окупантів, військові працюють
Миколаїв обороняється від російських окупантів, військові працюють / Фото: Колаж: Сьогодні

Миколаїв відбиває атаку російських військ. Про це у своєму Тelegram-каналі розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

При цьому він рекомендував містянам не хвилюватися та залишатися у сховищах.

"Навалюють добре, ми їм теж навалюємо. Все добре, не переживайте, місто обороняється. Зараз ворог уб'ється об стіну. Сидіть у підвалах, все добре, ми працюємо", – сказав Кім.

Ситуація у Миколаєві

  • 7 березня почали з'являтися повідомлення про атаку ворога на Миколаїв, яка розпочалася о 5:15. У Telegram-каналах пишуть, що спалахи та вибухи люди чули у різних частинах міста. Крім того, перед обстрілом було чутно характерний гул. Обстріли велися із реактивних систем залпового вогню "Смерч".
  • Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у себе в Telegram із посиланням на ДСНС повідомив, що масове авіабомбардування міста почалося ще о 19:15 неділі, 6 березня. І станом на ранок відомо про вісьмох загиблих – рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів.
  • 5 березня повідомлялося, що російські окупанти обстрілюють Миколаїв за допомогою реактивної артилерії.
  • у Миколаївській області українські військові збили гелікоптери російських військ. Цю інформацію підтвердили у ВМС ЗС України, уточнивши кількість збитих машин.

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