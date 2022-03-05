Росія обстрілює Миколаїв реактивною артилерією – Сенкевич

Міський голова Миколаєва попросив громадян не виходити з укриттів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв за допомогою реактивної артилерії.

Про це в себе в Telegram-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

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"Не виходьте з укриттів"

"Миколаїв обстрілюють реактивною артилерією. Не виходьте з укриттів!" – написав він, прикріпивши фото.

Фото – Сєнкевич Online.

Ситуація в Україні 5 березня

У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинова та готуються до переміщень.

У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, як і російський військовий корабель.

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Російська авіація завдала точкових ударів по Сумам, зокрема щодо інфраструктурних об'єктів.

"Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні поїзди за кордон, щоб відвезти українців якнайдалі від бойових дій.

У путінській армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Нагадаємо, в Миколаївській області українські військові збили гелікоптери російських військ. Цю інформацію підтвердили у ВМС ЗС України, уточнивши кількість збитих машин.

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