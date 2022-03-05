Арестович: ЗСУ під Херсоном завдали дуже потужного удару по ворогу

Не лише місцеві жителі женуть окупантів – армія також допомагає

Арестович повідомив гарячий інсайд із фронту. Колаж "Сьогодні"

Українська армія контролює пересування ворога, завдає контрударів. Сьогодні жорстко накрили окупантів під Херсоном. Про це повідомив на брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, противник зараз здійснює окремі тактичні рухи, щоб поліпшити свої позиції та забезпечення.

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"Збройні сили України контролюють цю ситуацію, поліпшують свої позиції, завдають окремих контрударів та авіаційних артилерійських ударів по противнику. Наприклад, вранці в районі Херсону наші ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогові, і зараз його втрати уточнюються", – сказав Арестович.

Як ми вже писали, сьогодні у Херсоні місцеві влаштували мітинг з вимогою до окупантів забратися з України. Як результат, вдалося вигнати росіян з центру міста, а на ворожий БТР на ходу застрибнув чоловік з українським прапором.

Протистояння російському вторгненню

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і численна різноманітна техніка.

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Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, шоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

Тим часом CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.

Зі свого боку міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Росії закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс. За його словами, путінське військо перейшло до тактики зляканих шакалів та боягузів-терористів, вбиваючи мирних жителів.