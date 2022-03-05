Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Арестович: ЗСУ під Херсоном завдали дуже потужного удару по ворогу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 березня, 14:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не лише місцеві жителі женуть окупантів – армія також допомагає
Арестович повідомив гарячий інсайд із фронту. Колаж "Сьогодні"
Арестович повідомив гарячий інсайд із фронту. Колаж "Сьогодні"

Українська армія контролює пересування ворога, завдає контрударів. Сьогодні жорстко накрили окупантів під Херсоном. Про це повідомив на брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, противник зараз здійснює окремі тактичні рухи, щоб поліпшити свої позиції та забезпечення.

Реклама

"Збройні сили України контролюють цю ситуацію, поліпшують свої позиції, завдають окремих контрударів та авіаційних артилерійських ударів по противнику. Наприклад, вранці в районі Херсону наші ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогові, і зараз його втрати уточнюються", – сказав Арестович.

Як ми вже писали, сьогодні у Херсоні місцеві влаштували мітинг з вимогою до окупантів забратися з України. Як результат, вдалося вигнати росіян з центру міста, а на ворожий БТР на ходу застрибнув чоловік з українським прапором.

Протистояння російському вторгненню

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і численна різноманітна техніка.

Реклама

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, шоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

Тим часом CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.

Зі свого боку міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Росії закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс. За його словами, путінське військо перейшло до тактики зляканих шакалів та боягузів-терористів, вбиваючи мирних жителів.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день десятий. Величезні втрати РФ, обстріли Харкова та контрнаступ ЗСУ. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти